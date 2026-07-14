عدد الملاعب.. تعرف على جميع التفاصيل الخاصة بفرع الأهلي في المنصورة الجديدة

يضم مقر النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة، مجموعة متكاملة من المنشآت ‏الرياضية ‏والاجتماعية والخدمية التي تقام على مساحة 40 فداناً، تشمل مبنى اجتماعيًّا ‏رئيسيًّا، ومبنى ‏إداريًّا، ومجمعين لحمامات السباحة، وأربعة ملاعب لكرة القدم، وأربعة ‏ملاعب لكرة السلة، ‏وأربعة ملاعب للكرة الطائرة، وأربعة ملاعب لكرة اليد، بالإضافة إلى ‏ملاعب للتنس، وصالة ‏ألعاب رياضية (جيم)، ومبانٍ مخصصة لقطاع الناشئين والأكاديميات‎.‎

كما يتضمن المشروع مدينة للألعاب المائية، ومنطقة ترفيهية للأطفال، ومجموعة ‏من ‏المطاعم والكافيهات، ومنافذ خدمية وتجارية، ومساحات خضراء ولاند سكيب، إلى ‏جانب ‏جراجات للسيارات، بما يوفر بيئة رياضية واجتماعية متكاملة تلبي احتياجات أعضاء ‏النادي ‏وأسرهم‎.‎

وتقام منشآت مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية من ‏حيث ‏استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، الى جانب توفير أفضل ‏الأجهزة ومعدات التدريب بصالات الألعاب الرياضية، فيما يتمتع المقر بموقعه المتميز في ‏واحدة من أفضل المناطق العمرانية التي تشهد طفرة انشائية غير مسبوقة ويعد بيئة مناسبة ‏لممارسة جميع الأنشطة.‏

التوسع خارج القاهرة

ويمثل مقر المنصورة الجديدة إضافة جديدة لمنظومة النادي الأهلي، ويعكس رؤية ‏مجلس ‏الإدارة في التوسع خارج نطاق القاهرة، وتقديم خدمات رياضية واجتماعية على ‏أعلى ‏مستوى، بما يتناسب مع مكانة الأهلي كأحد أكبر الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط، ‏ويعزز ‏حضوره في المدن الجديدة التي تشهد طفرة عمرانية وتنموية كبيرة.‏

يأتي إنشاء مقر الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة ضمن استراتيجية النادي الهادفة ‏إلى ‏التوسع في الإنشاءات وتقديم نموذج متكامل للأندية الرياضية والاجتماعية الحديثة، ‏بما ‏يواكب خطط الدولة للتنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة‎.‎

دعم توجيهات الدولة

من جانبه أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أن إنشاء مقر النادي بمدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية والتطوير العمراني، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة جديدة في مسيرة الأهلي ودوره الوطني والمجتمعي.

وأضاف أن وضع حجر الأساس لمقر المنصورة الجديدة يعد محطة تاريخية في مسيرة النادي، خاصة أنه أول مقر للأهلي خارج القاهرة، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في خدمة أبناء الدلتا واكتشاف المواهب الرياضية، بما يتوافق مع أهداف الدولة في دعم الشباب بالمحافظات.

وأشار الخطيب إلى أن الأهلي، منذ تأسيسه في بدايات القرن الماضي، ارتبط برسالة وطنية، ونجح في ترسيخ مكانته كنادي القرن وصاحب الريادة في مختلف الألعاب، لافتًا إلى أن النادي يمتلك حاليًّا مقرات في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، قبل أن يتوسع لأول مرة خارج القاهرة بإنشاء مقر المنصورة الجديدة.

وشدد على أن الأهلي سيواصل دوره في اكتشاف ورعاية المواهب، مستشهدًا بانتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني، باعتباره نموذجًا للنجاحات التي يحققها قطاع الناشئين بالنادي.

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يقتصر دوره على كرة القدم فقط، بل يعد مؤسسة رياضية واستثمارية متكاملة، تمتلك خططًا لتنمية مواردها من خلال شركاتها المختلفة، مشيرًا إلى استمرار العمل في مشروع استاد الأهلي، إلى جانب التطوير والإنشاءات في جميع فروع النادي.