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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب : الأهلي ليس نادي كرة قدم وكفى .. واستادنا يسير بجدول زمني

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حسام الحارتي   -  
محمود أحمد
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أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن رؤية النادي خلال السنوات الأخيرة تجاوزت مفهوم كونه مجرد نادٍ لكرة القدم أو مؤسسة رياضية، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يعمل على بناء كيان متكامل يجمع بين النجاح الرياضي والاستثمار الاقتصادي بما يضمن استدامة الموارد ودعم جميع الألعاب والأنشطة.


وقال الخطيب إن الأهلي أصبح نموذجًا للمؤسسات الرياضية الحديثة، موضحًا أن النادي حرص على تأسيس عدد من الشركات في مجالات مختلفة، بهدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرته على تنفيذ مشروعاته الكبرى، بما يتماشى مع مكانته وتطلعات جماهيره.

وأضاف: "الأهلي ليس نادي كرة قدم فقط، ولا نادٍ رياضي فقط، ولذلك عملنا على إنشاء شركات عديدة في مجالات مختلفة، لأننا نؤمن بأن المؤسسة الرياضية الناجحة يجب أن تمتلك مصادر تمويل واستثمار قوية تضمن استمرار التطور."

وفيما يتعلق بمشروع استاد الأهلي، أكد رئيس النادي أن العمل يسير بصورة جيدة، مشيرًا إلى أنه حرص على متابعة المشروع ميدانيًا والوقوف على معدلات التنفيذ.

وأوضح الخطيب: "ذهبت إلى موقع إنشاء الاستاد، واطمأننت على سير العمل، وحصلنا على وعد من رئيس شركة القلعة الحمراء، المهندس محمد كامل، بأن يتم تنفيذ المشروع خلال 200 أسبوع."

وأضاف أن هذا الالتزام يمثل مسؤولية كبيرة أمام جميع القائمين على المشروع، لذلك احتفظ بالملف الذي يحمل عبارة "200 أسبوع"، وقام بتعليقه داخل مكتب رئيس شركة القلعة الحمراء، في رسالة تؤكد أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع.

وشدد رئيس الأهلي على أن مشروع الاستاد يمثل حلمًا تاريخيًا لجماهير النادي، وخطوة استراتيجية تعزز استقلالية المؤسسة وتدعم خططها المستقبلية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يتابع بصورة مستمرة جميع مراحل التنفيذ لضمان إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية وفي المواعيد المستهدفة.

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يواصل تنفيذ رؤيته لبناء مؤسسة رياضية واقتصادية متكاملة، تجمع بين تحقيق البطولات، وتطوير البنية التحتية، وتعظيم الاستثمارات، بما يضمن استمرار ريادة النادي محليًا وقاريًا خلال السنوات المقبلة.

الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي الخطيب

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