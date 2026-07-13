متحدث الرياضة : برنامج تكريم المنتخب يعكس تقدير الدولة للإنجاز التاريخي

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، استمرار الفعاليات المخصصة للاحتفاء بالمنتخب الوطني عقب الإنجاز الذي حققه في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مؤكدًا أن الاحتفالات تعكس تقدير الدولة والجماهير لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن برنامج التكريم انطلق باستقبال رسمي في مدينة العلمين الجديدة، ويستكمل باحتفال جماهيري في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة الآلاف من الجماهير، إلى جانب لاعبي المنتخب وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الفعاليات جاء بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة، بما أسهم في تقديم احتفالية تليق بحجم الإنجاز.

تعزز مكانة مصر

وتابع أن الاحتفالات تحمل أبعادًا تتجاوز الجانب الرياضي، إذ تسهم في إبراز المقومات السياحية والثقافية لمدينتي العلمين الجديدة والقاهرة، وتعزز مكانة مصر كوجهة لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى.