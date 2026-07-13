بعد نفي واقعة طعن لاعب.. زيارة مفاجئة من الشباب والرياضة لنادي الطيران

استقبل مجلس إدارة نادي الطيران الرياضي، محمود فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، في زيارة تفقدية للمقر الرئيسي للنادي، لمتابعة مستجدات الموقف الحالي، والوقوف على آخر التطورات، والتأكد من التطبيق الكامل لكافة معايير الأمن والسلامة داخل المنشأة.



​وشهدت الجولة تنسيقًا مشتركًا بين مجلس الإدارة ومدير المديرية لمتابعة كافة الاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة المطلوبة وفقًا للتوجيهات الصادرة.



وخلال الزيارة، التقى مدير المديرية بحضور أعضاء مجلس الإدارة بعدد من أولياء أمور الأطفال، حيث اطمأن على استقرار حالتهم الصحية، واستمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين.

تأتي الزيارة، بعد أن أصدر نادي الطيران بيانا ينفي قيه عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد لاعبي كرة اليد لواقعة طعن داخل مقر النادي، مشددًا على أن تلك الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة.