النفط يشتعل.. أسعار الخام تقفز بأكثر من 3% مع تصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران

قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 3% خلال تعاملات الأحد، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واتساع رقعة الهجمات في منطقة الخليج، الأمر الذي أثار مخاوف الأسواق بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنحو 2.67 دولار، بما يعادل 3.51%، لتصل إلى 78.68 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.48 دولار، أو 3.47%، ليبلغ 73.89 دولارًا للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعدما تصاعدت المخاوف من تأثير التطورات العسكرية الأخيرة على صادرات النفط من الخليج، خاصة مع استمرار التهديدات التي تطال حركة السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.