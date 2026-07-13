مصطفى شوبير يفتح قلبه.. كواليس كأس العالم ورسائل من داخل المنتخب

فتخ مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، ملف مشاركة المنتخب في كأس العالم، كاشفًا كواليس المباريات، وأبرز اللحظات التي عاشها خلال البطولة، وعلى رأسها مواجهة الأرجنتين والتصدي لركلة جزاء ليونيل ميسي.

كما تحدث عن علاقته بزملائه داخل المنتخب، ورؤيته لتطور مركز حراسة المرمى، وطموحه في الاحتراف، إلى جانب مواقفه الشخصية، مؤكدًا أن ما تحقق مع المنتخب يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل قادر على المنافسة في المحافل الكبرى.

مصطفى شوبير: هدفنا في كأس العالم كان تجاوز التمثيل المشرف.. وحارس المرمى أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء الهجمات



أكد سعادته بالإشادة التي تلقاها من الجماهير المصرية بعد المستوى الذي قدمه برفقة زملائه خلال منافسات كأس العالم.

وقال إن طموحات المنتخب لم تكن تقتصر على مجرد المشاركة أو الظهور المشرف، بل كان الهدف هو خوض المباريات بقوة والسعي للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وتابع أن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد بشكل كبير على دور حارس المرمى في بناء الهجمات، خاصة من خلال امتلاك القدرة على اللعب بالقدم، وإرسال التمريرات الأمامية الدقيقة لبدء الهجمات بشكل صحيح.

التصدي للكرات

وأشار إلى أن التطور في مركز حراسة المرمى يتطلب امتلاك العديد من المهارات، بجانب التصدي للكرات، ليصبح الحارس شريكًا أساسيًا في الأداء الجماعي للفريق.



مصطفى شوبير: مواجهة الأرجنتين كانت صعبة.. والتصدي لركلة جزاء ميسي توفيق من الله



أكد أن مواجهة الأرجنتين كانت من أصعب المباريات التي خاضها المنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودات كبيرة، وهو ما أثر على مستوى اللياقة البدنية بسبب ضغط المباريات وقوة المنافسة.

وقال إن ركلة الجزاء التي سددها ليونيل ميسي كانت لحظة صعبة، موضحًا أنه حاول قراءة طريقة التسديد واختار الزاوية التي توقع أن يسدد فيها النجم الأرجنتيني، مع الحفاظ على كامل تركيزه حتى لحظة التنفيذ.

وتابع: «بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تمكنت من التصدي لركلة الجزاء»، مؤكدًا أن التركيز والاستعداد الجيد كانا من أهم أسباب نجاحه في التعامل مع هذه اللحظة.

شوبير عن هدف ميسي: لم أرَ الكرة بشكل كامل

وتحدث عن الكرة التي سجل منها ميسي هدفه، مؤكدا أنه لم يتمكن من رؤيتها بشكل كامل، لكنه حاول التصدي لها ووضع يده عليها، إلا أن قوة التسديدة حالت دون منع دخولها إلى المرمى.

مصطفى شوبير: لا توجد خلافات مع الشناوي.. والمنافسة بيننا شريفة



أكد أن ما يتردد عن وجود خلافات بينه وبين محمد الشناوي لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن العلاقة بينهما مميزة وأن المنافسة بينهما داخل الملعب تتسم بالاحترام والروح الرياضية.

وقال إن الشناوي يُعد من أفضل حراس المرمى في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أنه دائمًا ما يقدم له النصائح والتوجيهات التي تساعده على التطور، وأنه تعلم منه أهمية الاستعداد والجاهزية بشكل كامل في جميع الأوقات.

وأشار إلى أن مواجهة إيران في كأس العالم كانت من المباريات الصعبة، خاصة أنها كانت مؤثرة بشكل كبير في ترتيب المجموعة، مؤكدا أن المنتخب الإيراني دخل اللقاء وهو لا يملك بديلًا سوى تحقيق الفوز، مما زاد من صعوبة المباراة وقوة المنافسة.

تحقيق نتيجة إيجابية

وأشار إلى أن التركيز والالتزام بالتعليمات كانا من أهم العوامل لتحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء.

مصطفى شوبير: مدافعو المنتخب تألقوا أمام أستراليا.. ومحمد هاني لا يستحق اللوم



أكد أن مدافعي المنتخب قدموا أداءً مميزًا خلال مواجهة أستراليا، مشيرًا إلى أنهم تعاملوا بشكل جيد مع خطورة المنافس رغم امتلاكه عددًا من اللاعبين أصحاب القامة الطويلة.

وقال إن محمد هاني قدم بطولة كبيرة، مؤكدًا أنه من الظلم الحكم عليه فقط بسبب تسجيله هدفين بالخطأ في مرماه، خاصة أن مستواه طوال المنافسات كان مميزًا وقدم الكثير للمنتخب.

وتابع أن مواجهة الأرجنتين كانت من أصعب المباريات التي خاضها الفريق، موضحًا أنه نجح في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، خاصة خلال أحداث الشوط الأول، الذي شهد ضغطًا كبيرًا من المنافس.

جميع لاعبي المنتخب بذلوا أقصى ما لديهم خلال البطولة

وأشار إلى أن جميع لاعبي المنتخب بذلوا أقصى ما لديهم خلال البطولة، وظهروا بصورة مشرفة أمام منتخبات قوية.

مصطفى شوبير: بكيت بعد مباراة الأرجنتين.. وإنذار الحكم ظلمني رغم واقعة قميص حمدي فتحي

أكد أن مصطفى زيكو يُعد من أبرز المهاجمين الذين انضموا إلى المنتخب، مشيرًا إلى أنه يتمتع بإمكانات هجومية كبيرة، حتى إنه يختبر الحراس باستمرار خلال التدريبات بتسديداته القوية.

وقال إن الإرهاق وقلة التركيز كانا من بين الأسباب التي أثرت على أداء المنتخب أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال المباراة.

وتابع أن تيشرت حمدي فتحي تعرض للتمزق نتيجة الشد من أحد مدافعي المنتخب الأرجنتيني داخل منطقة الجزاء، مشيرًا إلى أنه توجه للحكم للاعتراض والمطالبة بمراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو، إلا أن الحكم أشهر له بطاقة صفراء، رغم أنه كان من المفترض العودة إلى تقنية «الفار» لمراجعة الواقعة.

المجهود الكبير

وأشار إلى أنه دخل في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة الأرجنتين، حزنًا على الخروج بعد المجهود الكبير الذي بذله المنتخب خلال اللقاء.

مصطفى شوبير: محمد صلاح دعا لبداية جديدة.. واستقبال الرئيس السيسي منحنا دفعة كبيرة



أكد أن قائد المنتخب محمد صلاح شدد على أهمية استثمار الإنجاز الذي حققه المنتخب، من أجل بناء مرحلة جديدة للكرة المصرية، على غرار ما فعله المنتخب المغربي بعد نجاحاته الأخيرة.

وقال إن صلاح تحدث مع اللاعبين عن ضرورة الحفاظ على ما تحقق، والعمل على مواصلة التطور، حتى يصبح المنتخب قادرًا على المنافسة باستمرار في البطولات الكبرى.

وأضاف أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين كان مصدر فخر كبير لجميع أفراد البعثة، معربًا عن شكره للرئيس على هذا التكريم الذي أكد تقديره للمجهود الذي بذله اللاعبون خلال البطولة.

الحفاظ على هذا المستوى

وأشار إلى أن إشادة الرئيس السيسي به وبمحمد صلاح خلال اللقاء منحته شعورًا بمسئولية أكبر، ودافعًا لمواصلة العمل والاجتهاد من أجل الحفاظ على هذا المستوى وتقديم المزيد للمنتخب الوطني.



مصطفى شوبير: محمد صلاح قدوة للجميع.. وبونو من أفضل حراس العرب والاحتراف حلم أي لاعب



أكد أن محمد صلاح يُعد من اللاعبين أصحاب الأخلاق العالية، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم النصائح والدعم لزملائه داخل المنتخب.

وأشاد بالحارس المغربي ياسين بونو، مؤكدًا أنه من الشخصيات المحترمة والمميزة، ويُعد من أفضل حراس المرمى الذين أنجبتهم الكرة العربية على مر تاريخها، لما يقدمه من مستويات كبيرة في مختلف البطولات.

وتطرق إلى ملف الاحتراف، مؤكدًا أنه ينتمي إلى نادٍ كبير بحجم الأهلي، وأن أي عروض احتراف خارجية سيتم التعامل معها من خلال وكيله وبالتنسيق الكامل مع إدارة النادي.

أي عرض احتراف سيكون للنادي الأهلي،

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن أي عرض احتراف سيكون للنادي الأهلي، مشددًا على أن حلم الاحتراف يراود أي لاعب، لكنه يحترم تعاقده مع ناديه ويلتزم بالإجراءات الرسمية في هذا الشأن.

مصطفى شوبير: سعادة والدي كانت مصدر فرح لي.. وأمي صاحبة فضل كبير وحسام حسن منحني الثقة



أكد أن والده أحمد شوبير عاش لحظات سعادة كبيرة خلال مشوار المنتخب في البطولة، مشيرًا إلى أن رؤيته سعيدًا بما يقدمه داخل الملعب كانت من أكثر الأمور التي أسعدته.

وقال إن والدته لعبت دورًا كبيرًا في دعمه طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها كانت بمثابة مصدر حماية وطمأنينة له، وساعدته على الحفاظ على تركيزه قبل وخلال المباريات.

وأشاد بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه يتمتع بحماس كبير ويتحدث دائمًا بروح قتالية ورغبة في تحقيق النجاح، وهو ما ينعكس على جميع اللاعبين داخل الفريق.

تقديم أفضل ما لديه

وأضاف أنه يوجه الشكر لحسام حسن على الثقة التي منحه إياها، سواء خلال المباريات الودية التي سبقت البطولة أو في مواجهات البطولة نفسها، مؤكدًا أن هذه الثقة كانت دافعًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لديه.



مصطفى شوبير: أرتبط بعلاقات مميزة مع لاعبي الزمالك.. وحسام حسن يُحسب له ضم عناصر جديدة للمنتخب

أكد أن سرعة رد فعله في التصدي للكرات تعود إلى التدريبات التي خضع لها منذ الصغر، مشيرًا إلى أن المهدي سليمان من الحراس المميزين، ويحرص دائمًا على تقديم النصائح له قبل المباريات.

وقال إنه يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع لاعبي نادي الزمالك، بداية من محمود عبد الرازق "شيكابالا" قبل اعتزاله، وحتى أصغر اللاعبين في الفريق، مؤكدًا أن المنافسة داخل الملعب لا تؤثر على العلاقات الإنسانية بين اللاعبين.

وأضاف أنه شعر بالحزن بعد خسارة فريقه لقب الدوري هذا الموسم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن نادي الزمالك استحق التتويج بالبطولة بعد المستوى الذي قدمه.

المواهب الشابة

وأشاد بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أنه مدرب جريء لا يخشى منح الفرصة لعناصر جديدة، مشيرًا إلى أن انضمام لاعبين مثل مصطفى زيكو وحمزة عبد الكريم إلى المنتخب يُحسب له ويعكس ثقته في المواهب الشابة.





مصطفى شوبير: أجلت زفافي بسبب كأس العالم.. وخطيبتي سبب استقراري

أكد أنه كان يخطط لإقامة حفل زفافه قبل انطلاق منافسات كأس العالم، إلا أنه قرر تأجيله من أجل التركيز الكامل مع المنتخب خلال البطولة.

وقال إن خطيبته تتفهم طبيعة عمله والضغوط التي يواجهها كلاعب كرة قدم، خاصة في الفترات الصعبة، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالصبر وتقدم له دعمًا كبيرًا، كما أنها تتميز بخفة الظل، وهو ما يسهم في منحه حالة من الاستقرار.

هناك تفاهمًا كبيرًا بينهما

وأضاف أنه تحدث مع خطيبته بشأن مواقف المعجبين، مؤكدًا أن هناك تفاهمًا كبيرًا بينهما في هذا الأمر، لافتًا إلى أن ارتباطه بها صاحبه الكثير من التوفيق، قائلًا إن «وشها حلو عليه»، وإن الأمور سارت معه بشكل جيد منذ بداية ارتباطهما