مصطفى شوبير: أجلت زفافي بسبب كأس العالم.. وخطيبتي سبب استقراري

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أنه كان يخطط لإقامة حفل زفافه قبل انطلاق منافسات كأس العالم، إلا أنه قرر تأجيله من أجل التركيز الكامل مع المنتخب خلال البطولة.

وقال شوبير، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن خطيبته تتفهم طبيعة عمله والضغوط التي يواجهها كلاعب كرة قدم، خاصة في الفترات الصعبة، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالصبر وتقدم له دعمًا كبيرًا، كما أنها تتميز بخفة الظل، وهو ما يسهم في منحه حالة من الاستقرار.

هناك تفاهمًا كبيرًا بينهما

وأضاف حارس المنتخب أنه تحدث مع خطيبته بشأن مواقف المعجبين، مؤكدًا أن هناك تفاهمًا كبيرًا بينهما في هذا الأمر، لافتًا إلى أن ارتباطه بها صاحبه الكثير من التوفيق، قائلًا إن «وشها حلو عليه»، وإن الأمور سارت معه بشكل جيد منذ بداية ارتباطهما