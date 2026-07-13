دنيا وإيمي سمير غانم تبدآن الاستعدادات النهائية لـ نيللي وشريهان 2

بدأت دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم الاستعدادات النهائية للجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان»، تمهيدًا لانطلاق تصوير العمل خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي الجزء الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، والذي حظي بتفاعل واسع من الجمهور بفضل الأجواء الكوميدية التي جمعت الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب المواقف والمغامرات التي دارت حولها أحداث العمل.

ويعكف صناع «نيللي وشريهان 2» خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات النهائية الخاصة بالعمل، والانتهاء من التحضيرات اللازمة قبل بدء التصوير، المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد الجزء الجديد العديد من المفاجآت والأحداث الكوميدية، مع عودة الثنائي دنيا وإيمي سمير غانم إلى التعاون الدرامي مجددًا بعد سنوات من عرض الجزء الأول.

ويترقب جمهور الشقيقتين تفاصيل الجزء الثاني، خاصة أن مسلسل «نيللي وشريهان» يعد من أبرز الأعمال التي جمعتهما على الشاشة، ونجح في تحقيق شعبية كبيرة لدى الجمهور.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمل، وأسماء الفنانين المشاركين في البطولة، إلى جانب الإعلان عن الخطوط الرئيسية للأحداث الجديدة.

ويواصل فريق العمل التحضيرات المكثفة من أجل الانتهاء من جميع التفاصيل قبل انطلاق التصوير في سبتمبر، وسط حالة من الحماس لتقديم جزء جديد يحافظ على الروح الكوميدية التي ميزت العمل، مع تقديم أحداث ومواقف مختلفة للجمهور.

وكان الجزء الأول من «نيللي وشريهان» قد اعتمد على مزيج من الكوميديا والمغامرات، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وهو ما يجعل الجزء الثاني من الأعمال المنتظرة لدى محبي دنيا وإيمي سمير