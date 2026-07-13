الاحتلال يقتحم بلدة فلسطينية شرق رام الله

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة دير دبوان، شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة كوبر، بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفاد رئيس بلدية كوبر منير بدوان، لـ "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب بليغ برغوثي (23 عاما) خلال اقتحامها البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب محمد فرج برغوثي (23 عاما)، وسائق شاحنة لم تعرف هويته خلال تواجده غرب البلدة أثناء الاقتحام، وأطلقت سراحهما لاحقا.

وتتعرض كوبر والقرى والبلدات المحيطة بها لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستعمرين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم.