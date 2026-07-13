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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي الطيران ينفي الاعتداء على لاعب كرة يد: عناصر مغرضة تستهدف الإساءة لنا

نادي الطيران
نادي الطيران
رباب الهواري
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أكد نادي الطيران عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد لاعبي كرة اليد لواقعة طعن داخل مقر النادي، مشددًا على أن تلك الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة.


لا صحة للأنباء المتداولة
وأوضحت إدارة النادي، في بيان رسمي، أن جميع المعلومات المتداولة حول وقوع حادث اعتداء داخل أسوار النادي عارية تمامًا من الصحة، مؤكدة أنه لم تحدث أي واقعة من هذا النوع، وأن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي مصادر موثوقة.
دعوة لتحري الدقة
ودعت إدارة نادي الطيران مختلف وسائل الإعلام، إلى جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية قبل نشر أو تداول أي أخبار تتعلق بالنادي، مؤكدة أن نشر معلومات غير صحيحة من شأنه إثارة البلبلة وإحداث حالة من الجدل دون أي سند من الواقع.

كما شددت الإدارة على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن النادي باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بكافة الأحداث والأنشطة التي تخص النادي.

اتهام جهات مغرضة بنشر الشائعات
وأشارت إدارة النادي إلى أن تكرار تداول مثل هذه الشائعات، خاصة خلال الفترة الحالية، يثير العديد من علامات الاستفهام، مؤكدة أن هناك محاولات ممنهجة من عناصر مغرضة تستهدف الإساءة إلى النادي والنيل من استقراره وصورته أمام أعضائه والرأي العام.

وأضافت أن تلك المحاولات لن تؤثر على مسيرة النادي أو استقراره، وأن الإدارة تواصل عملها بشكل طبيعي مع الحفاظ على توفير بيئة آمنة لجميع الأعضاء واللاعبين.


إجراءات قانونية ضد مروجي الأخبار الكاذبة
واختتمت إدارة نادي الطيران بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون في مواجهة مروجي الشائعات، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يروج أو ينشر أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بالنادي أو المساس بسمعته، مع التأكيد على الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية في هذا الشأن.

نادي الطيران وزاره الشباب والرياضة اخبار الرياضة كرة اليد

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