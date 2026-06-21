وزارة الشباب والرياضة تقرر تشكيل لجنة مؤقتة لنادي الإعلاميين

كشفت بعض المصادر عن قرار وزارة الشباب والرياضة بشأن نادي الإعلاميين الرياضي .

وأكدت المصادر أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة وتسيير شئون النادي .

وجاء نص القرار كالآتي: تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة وتسيير شئون نادي الإعلاميين الرياضي بمحافظة الجيزة، على وفق أحكام اللائحة المالية للهيئات الرياضية وتعديلاتها من بين أعضاء جمعيته العمومية لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه، أو انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وذلك على النحو التالي:

- خالد حنفي عبد الله حسن، رئيسا

- حسن إبراهيم محمد السيد فودة، عضوا

- إسلام عمر طه، عضوا

- أسامة محمد غريب نصار، عضوا

- أحمد محمد عبد الرازق محمد، عضوا

- أحمد زكي علي محمد، عضوا

- محمود عبد المنصف محمود يوسف، عضوا