دي لا فوينتي يحذر من مقارنة لامين يامال بميسي ومارادونا قبل مواجهة السعودية

حذر لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، من وضع النجم الشاب لامين يامال في مقارنات مع أساطير كرة القدم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي ودييجو مارادونا، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال في مرحلة التطور ويجب منحه الوقت لبناء مسيرته الخاصة.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعثر المنتخب الإسباني في مباراته الأولى أمام منتخب كاب فيردي بالتعادل السلبي، في لقاء شارك خلاله يامال كبديل خلال الدقائق الأخيرة بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

الضغوط الكبيرة

وتحدث دي لا فوينتي عن الضغوط الكبيرة التي تحيط باللاعب الشاب، مؤكدًا أن التركيز الإعلامي المستمر عليه لا يمثل مشكلة بالنسبة له أو للمنتخب الإسباني.

وقال مدرب إسبانيا في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "مقارنة دور يامال مع إسبانيا بما قدمه ميسي ومارادونا مع الأرجنتين؟ سيكون من الخطأ مقارنة لامين بأي لاعب آخر، فهو يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، ويمر بمرحلة نمو ونضج، وعلينا أن نتركه يسير في طريقه الخاص".

قدرات ومواهب

وأضاف: "هذا النوع من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات ومواهب مختلفة يكونون مستعدين لمواجهة مثل هذه الضغوط، إنهم أشخاص استثنائيون، مثل سالفادور دالي أو مايكل أنجلو، وما يبدو لنا أمرًا غير عادي يكون طبيعيًا بالنسبة لهم".

وأوضح دي لا فوينتي أن منتخب إسبانيا يعيش حالة مستقرة داخل غرفة الملابس، مشددًا على أن جميع اللاعبين يدركون أهمية دورهم في الفريق، وليس لاعبًا واحدًا فقط.

وتابع: "لدينا أجواء صحية للغاية، والجميع يعرف مدى أهمية كل لاعب في القائمة، ونحن نفهم دور يامال جيدًا، كما أن زملاءه يدركون ذلك أيضًا".

وكان لامين يامال قد شارك في الدقيقة 71 من مواجهة كاب فيردي، بعدما دفع به الجهاز الفني لمحاولة تنشيط الجانب الهجومي، في ظل صعوبة اختراق دفاع المنافس، حيث يواصل اللاعب التعافي من إصابة عضلية تعرض لها خلال شهر أبريل الماضي.

ويأمل المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز أمام السعودية لاستعادة الثقة وحصد النقاط الثلاث، خاصة بعد البداية غير المتوقعة في البطولة، بينما يسعى يامال لإثبات قدراته وقيادة منتخب بلاده نحو المنافسة على اللقب العالمي.