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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المجموعة الثامنة تشتعل.. السعودية تتحدى إسبانيا وأوروجواي تبحث عن التعويض أمام الرأس الأخضر

منتخب السعودية
منتخب السعودية
محمود أحمد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 التي تدخل مرحلة مهمة وحاسمة مع انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات في ظل استمرار كل الاحتمالات مفتوحة أمام المنتخبات الأربعة بعد نهاية الجولة الأولى بالتعادل.. وتحمل مواجهتا السعودية أمام إسبانيا وأوروجواي ضد الرأس الأخضر أهمية استثنائية في سباق التأهل إلى دور الـ32 حيث قد تمنح الجولة الثانية أفضلية كبيرة للفائزين قبل الوصول إلى الجولة الختامية من المنافسات.

السعودية وإسبانيا.. اختبار الطموح أمام التاريخ

يخوض المنتخب السعودي واحدة من أقوى مبارياته في النسخة الحالية من كأس العالم عندما يصطدم بالمنتخب الإسباني في مواجهة تحمل الكثير من التحديات  لمنتخب الأخضر الذي نجح في لفت الأنظار خلال ظهوره الأول بالمونديال.

ورغم أن السعودية اكتفت بالتعادل أمام أوروجواي في الجولة الافتتاحية فإن الأداء الذي قدمه الفريق منح جماهيره جرعة كبيرة من التفاؤل بعدما أظهر قدرة واضحة على مجاراة أحد أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية.

وقدم لاعبو المدرب جورجيوس دونيس مباراة تكتيكية مميزة نجحوا خلالها في الحد من خطورة النجوم الأوروجوايانيين لفترات طويلة كما أظهر الفريق شخصية قوية وانضباطًا دفاعيًا لافتًا.

ويدخل المنتخب السعودي المواجهة مدركًا أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام إسبانيا سيقربه كثيرًا من تحقيق حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية خاصة أن الجولة الأخيرة ستشهد صدامات قد تعيد ترتيب أوراق المجموعة بالكامل.

أوراق السعودية

ويعول الأخضر على خبرة قائده سالم الدوسري الذي يظل أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية إلى جانب الحالة الفنية المميزة التي يعيشها الحارس محمد العويس بعد الأداء البطولي الذي قدمه أمام أوروجواي عندما تصدى لعدد كبير من المحاولات الخطيرة وحافظ على آمال منتخب بلاده حتى اللحظات الأخيرة.

رفاهية اهدار النقاط ممنوعة فى اسبانيا

في المقابل لا يملك المنتخب الإسباني رفاهية إهدار المزيد من النقاط بعدما سقط في فخ التعادل أمام الرأس الأخضر خلال الجولة الأولى في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

ورغم السيطرة الإسبانية المعتادة على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة فإن المنتخب الأوروبي عانى من مشكلة واضحة في إنهاء الهجمات واستثمار الفرص التي أتيحت له أمام المرمى.

ويدرك المدرب لويس دي لا فوينتي أن مواجهة السعودية ستكون مختلفة تمامًا خاصة أن المنتخب العربي يجيد الدفاع المنظم والتحول السريع للهجوم وهو ما قد يسبب الكثير من المشاكل للخط الخلفي الإسباني.

وتنتظر الجماهير الإسبانية ظهورًا أكثر تأثيرًا من النجوم الشباب وعلى رأسهم لامين يامال ونيكو ويليامز أملاً في استعادة الفاعلية الهجومية وتحقيق أول انتصار في البطولة.

أوروجواي والرأس الأخضر.. صراع بين الضغوط والحلم

وفي المواجهة الثانية بالمجموعة تبدو أوروجواي مطالبة برد فعل قوي عندما تواجه منتخب الرأس الأخضر الذي تحول إلى أحد أبرز مفاجآت الجولة الأولى.

المنتخب الأوروجواياني دخل البطولة ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على صدارة المجموعة لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي سعودي قوي أفقده الكثير من فاعليته الهجومية ليكتفي بنقطة واحدة زادت من حجم الضغوط قبل الجولة الثانية.

وتدرك كتيبة المدرب مارسيلو بييلسا أن أي تعثر جديد قد يعقد موقفها بشكل كبير قبل الجولة الأخيرة وهو ما يجعل الفوز هدفًا لا بديل عنه.

ويأمل المنتخب السماوي في استعادة بريقه الهجومي من خلال مجموعة من أبرز نجومه يتقدمهم فيديريكو فالفيردي وداروين نونيز ورونالد أراوخو خاصة أن الفريق لم يظهر بالصورة المنتظرة خلال اللقاء الأول.

وفي المقابل يعيش منتخب الرأس الأخضر واحدة من أجمل لحظاته الكروية بعدما فرض التعادل على إسبانيا وقدم نفسه للعالم باعتباره منافسًا لا يمكن الاستهانة به.

ولم يكن الإنجاز مقتصرًا على النتيجة فقط بل امتد إلى الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي الذي ظهر عليه الفريق طوال المباراة بالإضافة إلى التألق اللافت للحارس المخضرم فوزينيا الذي لعب دور البطولة في الخروج بنقطة تاريخية أمام أحد كبار أوروبا.

ويؤمن لاعبو الرأس الأخضر بأن ما تحقق أمام إسبانيا ليس سوى البداية وأن الفرصة متاحة لتحقيق مفاجأة جديدة أمام أوروجواي قد تضع الفريق على أعتاب إنجاز تاريخي يتمثل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية خلال أول مشاركة مونديالية له.

حسابات معقدة قبل الجولة الأخيرة

وتكتسب مباريات الجولة الثانية أهمية مضاعفة داخل المجموعة الثامنة لأن أي فوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق التأهل بينما قد تضع نتيجة التعادل المنتخبات الأربعة أمام حسابات أكثر تعقيدًا في الجولة الثالثة والأخيرة.

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