لامين يامال: سنذهب إلي مباراة السعودية لتحقيق الفوز

وجه لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، رسالة مؤثرة للجماهير الإسبانية قبل مواجهة السعودية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم.

وقال لامين يامال في تصريحات صحفية: "إلى جميع الإسبان الذين دعمونا في المباراة الماضية، يوم الأحد سنذهب لتحقيق الفوز، وبالتأكيد سنقدم أسلوب لعبنا ونُظهر من نحن. معًا سنتجاوز كل شيء".

وأضاف: "أنا متأكد أيضًا أننا سنكون جميعًا معًا يوم 19 يوليو.. أراكم قريبًا، وأرسل عناقًا للجميع".

إسبانيا ضد الرأس الأخضر

وكان منتخب إسبانيا قد تعادل سلبيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف في أولى مواجهاته بالبطولة.