قبل المواجهة المرتقبة.. 10 معلومات مهمة عن منتخب نيوزيلندا منافس مصر في كأس العالم 2026

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية خاصة باعتباره أول مواجهة رسمية تجمع المنتخبين.

واستعرض الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أبرز المعلومات والإحصائيات الخاصة بمنتخب نيوزيلندا قبل المباراة، والتي جاءت كالتالي:

استهل منتخب نيوزيلندا مشواره في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026 بالتعادل مع منتخب إيران بنتيجة (2-2)، في المباراة التي أقيمت يوم 16 يونيو على ملعب "صوفي" بمدينة إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، وسجل أيلياه جاست هدفي نيوزيلندا، بينما أحرز رامين رضائيان ومحمد مهدي محبي هدفي إيران.

وقدم المنتخب النيوزيلندي مشوارًا مثاليًا في تصفيات أوقيانوسيا، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس، مسجلًا 29 هدفًا مقابل هدف واحد فقط، فيما تصدر قائده كريس وود قائمة هدافي التصفيات برصيد 9 أهداف.

ويُعد كريس وود الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا برصيد 45 هدفًا في 91 مباراة دولية، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب.

ويحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأول على مستوى أوقيانوسيا، ويأتي في المركز 82 عالميًا، بينما كان أفضل تصنيف له هو المركز 47 في أغسطس 2002.

وتضم قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 26 لاعبًا، من بينهم 17 محترفًا ينشطون في 10 دول مختلفة، أبرزها إنجلترا التي تضم خمسة لاعبين.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي نيوزيلندا 28 عامًا و3 أشهر، ويعد مايكل بوكسال، لاعب مينيسوتا يونايتد الأمريكي، أكبر اللاعبين سنًا (37 عامًا)، يليه المدافع تومي سميث (36 عامًا).

وتبلغ القيمة السوقية لمنتخب نيوزيلندا نحو 34.3 مليون يورو، ويأتي كريس وود، مهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي، على رأس القائمة بقيمة 5 ملايين يورو.

ويقود المنتخب المدرب دارين بازلي منذ يوليو 2023، وخاض معه 31 مباراة، حقق خلالها 12 انتصارًا و5 تعادلات مقابل 14 هزيمة.

وتعد هذه المشاركة الثالثة لمنتخب نيوزيلندا في كأس العالم، بعدما شارك في نسختي 1982 و2010، وخاض خلالهما 6 مباريات، حقق 3 تعادلات وتلقى 3 هزائم.

وستكون مواجهة كأس العالم 2026 الأولى رسميًا بين منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي، والرابعة في تاريخ مواجهاتهما، بعدما التقيا وديًا ثلاث مرات، فتعادلا في الأولى، بينما فاز منتخب مصر في المباراتين التاليتين، وآخرهما بهدف مصطفى محمد في مارس 2024.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا