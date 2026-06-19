قبل مواجهة نيوزيلندا.. 4 عقبات تهدد طموحات منتخب مصر في كأس العالم 2026

يواجه منتخب مصر تحديات صعبة قبل مباراته المرتقبة أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، في ظل برنامج سفر شاق فرضته طبيعة البطولة واتساع رقعة المدن المستضيفة.

وتنقلت بعثة الفراعنة بين عدة مدن خلال الأيام الماضية، بداية من سبوكن إلى سياتل لمواجهة بلجيكا، ثم العودة مجددًا إلى سبوكن قبل السفر إلى فانكوفر الكندية استعدادًا للقاء نيوزيلندا، ما وضع اللاعبين تحت ضغط بدني كبير.

10 آلاف كيلومتر و40 ساعة حركة

وتشير التقديرات إلى أن المنتخب المصري سيقطع ما يقارب 10 آلاف كيلومتر خلال مرحلة المجموعات فقط، مع تجاوز ساعات الطيران المباشرة حاجز 20 ساعة، إضافة إلى التنقلات بين المطارات والفنادق وملاعب التدريب والمباريات.

ويصل إجمالي ساعات الحركة والتنقل إلى أكثر من 40 ساعة خلال فترة قصيرة، وهو ما يمثل تحديًا بدنيًا كبيرًا مقارنة ببعض المنتخبات الأخرى.

القوة البدنية لنيوزيلندا

ويضع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن القوة البدنية لمنتخب نيوزيلندا ضمن أبرز مصادر القلق قبل المواجهة المرتقبة، خاصة في الكرات الهوائية والالتحامات المباشرة.

وشدد الجهاز الفني على أهمية التركيز الدفاعي والحد من المساحات، لتجنب منح المنافس الأفضلية في الصراعات البدنية التي يجيدها لاعبوه.

ضغوط البحث عن الفوز التاريخي

يدخل المنتخب المصري المباراة تحت ضغط إضافي يتمثل في السعي لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وهو ما يضاعف المسؤولية على اللاعبين والجهاز الفني لحصد النقاط الثلاث وتعزيز فرص التأهل.

حسام حسن يضع خطة الحسم المبكر

ويرى حسام حسن أن تسجيل هدف مبكر سيكون مفتاح الفوز على نيوزيلندا، من أجل فرض السيطرة على مجريات اللقاء وتقليل تأثير التفوق البدني للمنافس.

وطالب المدير الفني لاعبيه بالتركيز الذهني والالتزام التكتيكي الكامل، مؤكدًا أن سرعة نقل الكرة والانتشار الجيد يمكن أن يعوضا الفوارق البدنية ويمنحا الفراعنة الأفضلية في المواجهة.

شعار الفراعنة: لا مجال للأخطاء

ويخوض منتخب مصر مواجهة نيوزيلندا بشعار "الفوز فقط"، إذ يسعى الجهاز الفني لحسم المباراة مبكرًا والاقتراب خطوة جديدة من التأهل، مع تجنب أي مفاجآت قد تعقد حسابات المجموعة السابعة في المونديال.