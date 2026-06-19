قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مصرع سيدة حدائق الأهرام.. ما عقوبة الدهس الخطأ؟
وثائق قضائية تكشف استخدام البنتاجون نظام غروك التابع لإيلون ماسك في ضربات ضد إيران
تحذير عاجل للمواطنين.. طريقة سريعة لكشف أرقام الهاتف المسجلة بالرقم القومي
47 شهيدا و100 جريح في غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع
كارت الفلاح والمزادات.. خطة الزراعة الجديدة للقضاء على السوق السوداء وضبط تداول الأسمدة
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ينتهيان من تصوير فيلم «خلي بالك من نفسك».. اليوم
مستشار ألمانيا يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وانعكاسه على لبنان
تفاعل مباشر واستجابة للشكاوى.. محافظ أسوان يوجه بوضع حلول تنفيذية لتحسين الخدمات
دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديد.. اغتنم نفحات أول جمعة في شهر المحرم
القبض على شخصين استعرضا بسيارتهما في حفل زفاف بمدينة نصر
بعد تألقه أمام بلجيكا.. مرموش يفرض نفسه بين نخبة المراوغين في مونديال 2026
إيران: تفتيش المنشآت النووية بما فيها بوشهر مرتبط بمسار المفاوضات والالتزامات الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة نيوزيلندا.. 4 عقبات تهدد طموحات منتخب مصر في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يواجه منتخب مصر تحديات صعبة قبل مباراته المرتقبة أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، في ظل برنامج سفر شاق فرضته طبيعة البطولة واتساع رقعة المدن المستضيفة.

وتنقلت بعثة الفراعنة بين عدة مدن خلال الأيام الماضية، بداية من سبوكن إلى سياتل لمواجهة بلجيكا، ثم العودة مجددًا إلى سبوكن قبل السفر إلى فانكوفر الكندية استعدادًا للقاء نيوزيلندا، ما وضع اللاعبين تحت ضغط بدني كبير.

10 آلاف كيلومتر و40 ساعة حركة

وتشير التقديرات إلى أن المنتخب المصري سيقطع ما يقارب 10 آلاف كيلومتر خلال مرحلة المجموعات فقط، مع تجاوز ساعات الطيران المباشرة حاجز 20 ساعة، إضافة إلى التنقلات بين المطارات والفنادق وملاعب التدريب والمباريات.

ويصل إجمالي ساعات الحركة والتنقل إلى أكثر من 40 ساعة خلال فترة قصيرة، وهو ما يمثل تحديًا بدنيًا كبيرًا مقارنة ببعض المنتخبات الأخرى.

القوة البدنية لنيوزيلندا

ويضع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن القوة البدنية لمنتخب نيوزيلندا ضمن أبرز مصادر القلق قبل المواجهة المرتقبة، خاصة في الكرات الهوائية والالتحامات المباشرة.

وشدد الجهاز الفني على أهمية التركيز الدفاعي والحد من المساحات، لتجنب منح المنافس الأفضلية في الصراعات البدنية التي يجيدها لاعبوه.

ضغوط البحث عن الفوز التاريخي

يدخل المنتخب المصري المباراة تحت ضغط إضافي يتمثل في السعي لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وهو ما يضاعف المسؤولية على اللاعبين والجهاز الفني لحصد النقاط الثلاث وتعزيز فرص التأهل.

حسام حسن يضع خطة الحسم المبكر

ويرى حسام حسن أن تسجيل هدف مبكر سيكون مفتاح الفوز على نيوزيلندا، من أجل فرض السيطرة على مجريات اللقاء وتقليل تأثير التفوق البدني للمنافس.

وطالب المدير الفني لاعبيه بالتركيز الذهني والالتزام التكتيكي الكامل، مؤكدًا أن سرعة نقل الكرة والانتشار الجيد يمكن أن يعوضا الفوارق البدنية ويمنحا الفراعنة الأفضلية في المواجهة.

شعار الفراعنة: لا مجال للأخطاء

ويخوض منتخب مصر مواجهة نيوزيلندا بشعار "الفوز فقط"، إذ يسعى الجهاز الفني لحسم المباراة مبكرًا والاقتراب خطوة جديدة من التأهل، مع تجنب أي مفاجآت قد تعقد حسابات المجموعة السابعة في المونديال.

منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يشهد العرض الخاص للفيلم الوثائقي على طريق الهجرة

الدكتور هاني عودة

خطيب الرواق الأزهري بالمظلات: سيدنا أبو بكر الصديق ضرب المثل الأعلى في الحب والفداء

الدكتور أبو اليزيد سلامة

خطيب الأزهر: أسماء بنت أبي بكر جسدت أسمى معاني البر والرحمة وحافظت على سرية رحلة الهجرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟.. وأشخاص ممنوعين منه

فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية

10 أنواع من البقوليات تساعد على تقوية العظام.. أبرزها فول الصويا والحمص

أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد