مكاسب تاريخية تنتظر منتخب مصر حال الفوز على نيوزيلندا في كأس العالم 2026

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والتي قد تحمل للفراعنة مكاسب تاريخية في حال تحقيق الفوز.

وفي حال تمكن منتخب مصر من حصد النقاط الثلاث، سيكسر الفريق ما يُعرف بـ"عقدة الانتصار الأول" في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعدما لم يسبق له تحقيق أي فوز في النسخ السابقة من البطولة.

كما أن الفوز سيضع منتخب مصر في صدارة المجموعة السابعة، ما يمنحه أفضلية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويقربه خطوة مهمة نحو تحقيق حلم العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويُعد التأهل إلى دور الـ16 إنجازًا تاريخيًا لم يسبق لمنتخب مصر تحقيقه في تاريخه بكأس العالم، ما يجعل هذه المواجهة أمام نيوزيلندا ذات أهمية استثنائية في مسيرة الفريق داخل البطولة.

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة في استغلال الحالة الفنية والمعنوية للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص الفريق في مواصلة مشواره المونديالي وكتابة تاريخ جديد لكرة القدم المصرية.