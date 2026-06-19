مفاجأة إسبانية.. الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مؤشرات قوية لإقامة مواجهة ودية مرتقبة بين النادي الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني في كأس خوان جامبر، في خطوة قد تأتي ضمن تفاصيل مرتبطة بملف انتقال اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم.

وبحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، ارتفعت حظوظ الأهلي ليكون منافس برشلونة في النسخة المقبلة من البطولة الودية، بالتزامن مع تطورات المفاوضات الخاصة بصفقة حمزة عبد الكريم، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل المدير الفني لفريق برشلونة، هانزي فليك، متابعة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، في ظل اقتناع الجهاز الفني بقدرات اللاعب الفنية ورغبته في تقييم مستواه عن قرب، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن منحه فرصة أكبر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

خطة لضمه إلى معسكر الإعداد

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن فليك يعتزم استدعاء حمزة عبد الكريم إلى معسكر إعداد برشلونة للموسم الجديد، والذي سيقام في إنجلترا عقب انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في المونديال، وذلك ضمن خطة النادي لتجهيز عدد من العناصر الشابة للمنافسة على مكان في الفريق الأول.

فرصة لإثبات الجدارة

وأوضحت الصحيفة أن حمزة سيكون ضمن قائمة الفريق خلال فترة الإعداد الصيفية، مع إمكانية الاعتماد عليه في المباريات الودية، خاصة في ظل انتظار النادي التعاقد مع مهاجم جديد، إلى جانب غياب بعض اللاعبين الدوليين وفي مقدمتهم فيران توريس، الذي يشارك مع منتخب إسبانيا.