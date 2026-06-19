سر الجسم الأخضر في فم إسماعيل كونيه

تعرض اسماعيل كونيه نجم منتخب كندا لاصابه عنيفه خلال المباراة بين كندا وقطر في اطار منافسات كأس العالم 2026

و لاحظ العديد من المشجعين أن اللاعب غادر الملعب وفي فمه جسم أخضر حيث يعد هذا العنصر هو بِنثروكس (Penthrox)، وهو مسكّن سريع المفعول يُستخدم كثيرًا من قبل الفرق الطبية في حالات الإصابات والرضوض الخطيرة.

ويساعد على تخفيف الألم أثناء تلقي اللاعب الرعاية الطبية ونقله إلى المستشفى.

ويُستخدم على نطاق واسع في حالات الطوارئ، خاصة عندما تكون هناك حاجة إلى تخفيف معاناة المريض بسرعة قبل إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية.

وقد عزّز استخدام دواء بِنثروكس أثناء إسعاف اللاعب المخاوف بشأن خطورة الإصابة التي تعرّض لها لاعب الوسط الكندي إسماعيل كونيه.

وتمكّن كونيه من طمأنة المشجعين أثناء مغادرته الملعب متجهًا إلى المستشفى.