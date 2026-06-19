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ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة؟.. كم نقطة تفصل مصر عن دور الـ 32
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة؟.. كم نقطة تفصل مصر عن دور الـ 32

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يترقب منتخب مصر مواجهة بالغة الأهمية أمام نظيره النيوزيلندي فجر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء قد يضع الفراعنة على أعتاب التأهل إلى دور الـ32.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب بلجيكا، ليحصد نقطة واحدة، وهي النتيجة ذاتها التي شهدتها المباراة الأخرى بالمجموعة السابعة بين نيوزيلندا وإيران، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

 

تشهد المجموعة السابعة حالة من التوازن الكامل بعد نهاية الجولة الأولى، حيث تمتلك المنتخبات الأربعة نقطة واحدة لكل منها، ما يجعل جميع الاحتمالات واردة قبل انطلاق الجولة الثانية.

ووفقًا للوائح البطولة وحسابات التأهل، لا يمكن لأي منتخب حسم بطاقة العبور إلى دور الـ32 أو توديع المنافسات رسميًا عقب الجولة الثانية، في ظل التقارب الكبير بين فرق المجموعة.

الفوز يقرب الفراعنة من دور الـ32

تمثل مواجهة نيوزيلندا فرصة ذهبية لمنتخب مصر لتعزيز حظوظه في التأهل، إذ إن تحقيق الفوز سيرفع رصيد الفراعنة إلى أربع نقاط، وهو ما سيضع المنتخب في موقف قوي للغاية قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

كما أن حصد النقاط الثلاث سيمنح لاعبي المنتخب أفضلية مهمة في سباق التأهل، خاصة مع انتظار نتيجة المواجهة الأخرى التي تجمع بين بلجيكا وإيران ضمن منافسات المجموعة نفسها.

ويعول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها اللاعبون بعد الأداء الجيد أمام بلجيكا، من أجل تحقيق الانتصار الأول في النسخة الحالية من المونديال.

 

وتكتسب مباريات الجولة الثانية أهمية استثنائية بالنسبة لمنتخبات المجموعة السابعة، حيث ستسهم نتائجها بشكل كبير في رسم ملامح المنافسة قبل الجولة الأخيرة.

ويأمل المنتخب الوطني في استغلال هذه الفرصة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل المواجهة الختامية أمام إيران، وتجعله أقرب إلى بلوغ الدور التالي من كأس العالم 2026.

وتنتظر الجماهير المصرية مواجهة نيوزيلندا بآمال كبيرة، في ظل الرغبة في مواصلة النتائج الإيجابية والاقتراب خطوة جديدة من تحقيق حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر كأس العالم 2026 منتخب بلجيكا نيوزيلندا

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