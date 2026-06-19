جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2026 /2027

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات موسم 2026-2027، ليبدأ مانشستر يونايتد رحلة جديدة يأمل خلالها في المنافسة بقوة على لقب البطولة وتحقيق نتائج مميزة أمام كبار المسابقة.

ويستهل الفريق مشواره بمواجهة هال سيتي خارج ملعبه يوم 22 أغسطس، قبل أن يستضيف إيبسويتش تاون في الجولة الثانية، فيما ينتظره عدد من المواجهات المرتقبة أمام مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام على مدار الموسم.

وجاء جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

أغسطس

22 أغسطس: هال سيتي (خارج الديار).

29 أغسطس: إيبسويتش تاون (داخل الديار).

سبتمبر

5 سبتمبر: إيفرتون (خارج الديار).

12 سبتمبر: مانشستر سيتي (داخل الديار).

19 سبتمبر: فولهام (خارج الديار).

أكتوبر

10 أكتوبر: توتنهام هوتسبير (داخل الديار).

17 أكتوبر: ليدز يونايتد (خارج الديار).

24 أكتوبر: بورنموث (داخل الديار).

31 أكتوبر: تشيلسي (خارج الديار).

نوفمبر

7 نوفمبر: أستون فيلا (داخل الديار).

21 نوفمبر: ليفربول (خارج الديار).

28 نوفمبر: برينتفورد (داخل الديار).

ديسمبر

2 ديسمبر: نيوكاسل يونايتد (خارج الديار).

5 ديسمبر: كوفنتري سيتي (داخل الديار).

12 ديسمبر: كريستال بالاس (خارج الديار).

19 ديسمبر: آرسنال (خارج الديار).

26 ديسمبر: نوتينغهام فورست (داخل الديار).

30 ديسمبر: سندرلاند (داخل الديار).

يناير

2 يناير: برايتون (خارج الديار).

6 يناير: نيوكاسل يونايتد (داخل الديار).

16 يناير: أستون فيلا (خارج الديار).

23 يناير: ليفربول (داخل الديار).

30 يناير: برينتفورد (خارج الديار).

فبراير

6 فبراير: تشيلسي (داخل الديار).

10 فبراير: برايتون (داخل الديار).

20 فبراير: نوتينغهام فورست (خارج الديار).

27 فبراير: آرسنال (داخل الديار).

مارس

3 مارس: سندرلاند (خارج الديار).

13 مارس: إيفرتون (داخل الديار).

20 مارس: مانشستر سيتي (خارج الديار).

أبريل

10 أبريل: هال سيتي (داخل الديار).

17 أبريل: إيبسويتش تاون (خارج الديار).

24 أبريل: كريستال بالاس (داخل الديار).

مايو

1 مايو: كوفنتري سيتي (خارج الديار).

8 مايو: بورنموث (خارج الديار).

15 مايو: ليدز يونايتد (داخل الديار).

23 مايو: توتنهام هوتسبير (خارج الديار).

30 مايو: فولهام (داخل الديار).

ومن المنتظر أن تخضع بعض مواعيد المباريات للتعديل خلال الموسم، وفقًا لارتباطات الأندية بالمسابقات الأوروبية والبطولات المحلية.