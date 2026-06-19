جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027.
وتتضمن الجولة الافتتاحية مواجهة بين مانشستر سيتي وبورنموث.
جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي
أرسنال ضد كوفنتري سيتي (21 أغسطس)
برينتفورد ضد توتنهام (22 أغسطس)
إيفرتون ضد كريستال بالاس (22 أغسطس)
هال سيتي ضد مانشستر يونايتد (22 أغسطس)
إيبسويتش تاون ضد سندرلاند (22 أغسطس)
نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتد (22 أغسطس)
برايتون وهوف ألبيون ضد أستون فيلا (23 أغسطس)
مانشستر سيتي ضد بورنموث (23 أغسطس)
نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول (23 أغسطس)
فولهام ضد تشيلسي (24 أغسطس)