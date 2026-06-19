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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطة مدروسة.. فرج عامر يهنئ الزمالك بحل أزمة الأرض

فرج عامر
فرج عامر
سارة عبد الله

حرص المهندس فرج عامر على تهنئة نادي الزمالك بحل مشكلة الأرض، خلال منشور على حسابه الرسمي بمواقع التواصل.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك للزمالك حل مشكلة الارض الجديدة ورسم خطة لحل مشاكله من جذورها بخطة مدروسة المشكلة تم حلها بتدخل رئاسي شكرا لسيادة الرئيس، معظم الاندية الشعبية عندها مشاكل مثيله نتمني ان تحل وننهي مشاكل مزمنة متوقفة من زمن وبدون حل".

أزمة أرض النادي

وأكد رئيس نادي الزمالك أن أزمة أرض النادي التي استمرت لأكثر من 20 عامًا وصلت إلى نهايتها بعد تدخل الدولة ووضع حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان من أكثر الملفات تعقيدًا داخل القلعة البيضاء، وأن مجلس الإدارة بذل جهودًا كبيرة للوصول إلى حل يرضي النادي ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

تحقيق الاستدامة المالية

 وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات استثمارية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للنادي، بما يساعده على تطوير منشآته ومواصلة المنافسة على البطولات.

 انتهاء المهلة المحددة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" إن مجلس الإدارة واجه منذ توليه المسؤولية العديد من الملفات الصعبة، وكان من بينها أزمة أرض النادي التي ظلت معلقة لأكثر من عقدين، موضحًا أن المجلس عمل بكل قوة لحل الأزمة قبل انتهاء المهلة المحددة، إلا أن الأمر احتاج إلى تدخل لحل هذا الملف بشكل نهائي.

نادي الزمالك فرج عامر أزمة ارض الزمالك

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