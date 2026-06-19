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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد

ليفربول
ليفربول
ياسمين تيسير

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات فريق ليفربول في الموسم الجديد من البطولة

ولاول مره يغيب النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول عقب قضائه لتسع مواسم في ملعب “الأنفيلد”

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 


أغسطس

الأحد 23: نيوكاسل يونايتد، خارج ملعبه.

السبت 29: نوتينجهام فورست، على ملعبه.

سبتمبر

السبت 5: إيبسويتش تاون، خارج ملعبه.

السبت 12: فولهام، على ملعبه.

السبت 19: بورنموث، خارج ملعبه.

أكتوبر

السبت 10: مانشستر سيتي، على ملعبه.

السبت 17: برينتفورد خارج ملعبه.

السبت 24: برايتون، على ملعبه.

السبت 31: آرسنال، على ملعبه.

نوفمبر

السبت 7: كريستال بالاس، خارج ملعبه.

السبت 21: مانشستر يونايتد، على ملعبه.

السبت 28: إيفرتون، خارج ملعبه.

ديسمبر

الأربعاء 2: سندرلاند، على ملعبه.

السبت 5: تشيلسي، خارج ملعبه.

السبت 12: ليدز يونايتد، على ملعبه.

السبت 19: توتنهام، على ملعبه.

السبت 26: هال سيتي، خارج ملعبه.

الأربعاء 30: أستون فيلا، خارج ملعبه.

يناير

السبت 2: كوفنتري سيتي، على ملعبه.

الأربعاء 6: سندرلاند، خارج ملعبه.

السبت 16: كريستال بالاس، على ملعبه.

السبت 23: مانشستر يونايتد، خارج ملعبه.

السبت 30: إيفرتون، على ملعبه.

فبراير

السبت 6: آرسنال، خارج ملعبه.

الأربعاء 10: كوفنتري سيتي، خارج ملعبه.

السبت 20: هال سيتي، على ملعبه.

السبت 27: توتنهام، خارج ملعبه.

مارس

الأربعاء 3: أستون فيلا، على ملعبه.

السبت 13: إيبسويتش تاون، على ملعبه.

السبت 20: فولهام، خارج ملعبه.

أبريل

السبت 10: نيوكاسل يونايتد، على ملعبه.

السبت 17: نوتينجهام فورست، خارج ملعبه.

السبت 24: ليدز يونايتد، خارج ملعبه.

مايو

السبت 1: تشيلسي، على ملعبه.

السبت 8: مانشستر سيتي، خارج ملعبه.

السبت 15: برينتفورد، على ملعبه.

الأحد 23: برايتون، خارج ملعبه.

الأحد 30: بورنموث، على ملعبه.

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