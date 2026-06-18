الزمالك يطوي صفحة أزمة الأرض بعد عقدين من التعثر.. وخطة استثمارية جديدة لتعزيز الاستقرار المالي

يقترب نادي الزمالك بعد سنوات طويلة من الجدل والإجراءات القانونية والإدارية المعقدة من إغلاق أحد أكثر الملفات الشائكة في تاريخه، وهو ملف أرض أكتوبر الذي ظل معلقًا لأكثر من عقدين.

توفير بدائل استثمارية

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي والمالي للنادي، عبر توفير بدائل استثمارية تساهم في دعم موارده وتطوير منشآته.

معالجة الملفات التاريخية

كما تعكس التحركات الأخيرة توجهًا نحو معالجة الملفات التاريخية العالقة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان مصالح المؤسسات الرياضية، بما يمهد لمرحلة جديدة من التطوير والاستدامة داخل القلعة البيضاء.

أزمة أرض النادي

وأكد رئيس نادي الزمالك أن أزمة أرض النادي التي استمرت لأكثر من 20 عامًا وصلت إلى نهايتها بعد تدخل الدولة ووضع حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان من أكثر الملفات تعقيدًا داخل القلعة البيضاء، وأن مجلس الإدارة بذل جهودًا كبيرة للوصول إلى حل يرضي النادي ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

تحقيق الاستدامة المالية

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات استثمارية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للنادي، بما يساعده على تطوير منشآته ومواصلة المنافسة على البطولات.

انتهاء المهلة المحددة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" إن مجلس الإدارة واجه منذ توليه المسؤولية العديد من الملفات الصعبة، وكان من بينها أزمة أرض النادي التي ظلت معلقة لأكثر من عقدين، موضحًا أن المجلس عمل بكل قوة لحل الأزمة قبل انتهاء المهلة المحددة، إلا أن الأمر احتاج إلى تدخل لحل هذا الملف بشكل نهائي.

حقوق الدولة والنادي

وأضاف أن نادي الزمالك يمثل أحد أندية الدولة، وأنه في الملفات الكبرى والمعقدة يتم اللجوء إلى مؤسسات الدولة للوصول إلى حلول مناسبة، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية ساهمت في إنهاء الأزمة والوصول إلى صيغة تحفظ حقوق الدولة والنادي.

فرصة جديدة للاستفادة

وأشار إلى أن حل الأزمة جاء نتيجة تعاون عدد من الجهات والمسؤولين، موضحًا أن الجميع عمل من أجل الوصول إلى مخرج قانوني يحافظ على مصالح الدولة ويمنح الزمالك فرصة جديدة للاستفادة من أصوله.

تحقيق الاستقرار المالي

وأكد أن النادي أصبح يمتلك فرصة استثمارية مهمة من خلال قطعة الأرض البديلة التي تبلغ مساحتها 65 فدانًا، والموجودة بجوار مستشفى مجدي يعقوب، مشيرًا إلى أن هذه الأرض ستكون جزءًا من خطة مستقبلية تهدف إلى دعم موارد النادي وتحقيق الاستقرار المالي.

تطوير النادي

وأوضح أن الزمالك لديه تصور للاستفادة من الجانب الاستثماري للأرض الجديدة، مؤكدًا أن النادي يعمل على وضع خطط تضمن تحقيق عوائد مالية تساعد في تطوير النادي خلال السنوات المقبلة.

إقامة شراكات استثمارية

وتابع أن هناك تفاهمات إيجابية بشأن ملف أرض ميت عقبة، وأن المفاوضات مع الجهات المعنية تسير في اتجاه الوصول إلى حلول مناسبة، مع إمكانية إقامة شراكات استثمارية تحقق مصلحة النادي والدولة.

وشدد على أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون للمشروعات الإنشائية وحل الملفات العالقة، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي يظل الحفاظ على هوية الزمالك كنادٍ بطولات يسعى دائمًا للمنافسة على الألقاب.

استمرار دعم أبناء النادي

واختتم حديثه بالتأكيد على استمرار دعم أبناء النادي، مشيرًا إلى أن معتمد جمال من أبناء الزمالك المخلصين وسيظل موجودًا داخل النادي خلال الفترة المقبلة.