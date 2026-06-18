رياضة الشيوخ: التوجيهات الرئاسية بإنهاء ملف أرض الزمالك خطوة هامة تدعم الرياضة

أكد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بالإسراع في إنهاء إجراءات تخصيص أرض جديدة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر تعد خطوة هامة تدعم الرياضة المصرية وتساهم في استقرارها.

وأوضح حتة أن هذا القرار يضع حداً لملف استمر معلقاً لسنوات، مما يمنح المنظومة الرياضية دفعة قوية للأمام ويهيئ المناخ للأندية الشعبية لأداء دورها المجتمعي والرياضي بكفاءة أكبر.

وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ أن مساندة الدولة للأندية الجماهيرية في خططها التوسعية تعكس رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تخدم نادياً بعينه بل تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية من خلال توفير منشآت حديثة تساعد على اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها وتوجيه طاقات الشباب نحو الأنشطة الإيجابية.

وأشار النائب نشأت حتة إلى أن الفرع الجديد في مدينة 6 أكتوبر سيمثل صرحاً رياضياً متكاملاً، ويفتح الباب أمام النادي لتعزيز موارده الذاتية عبر استثمارات مستدامة تضمن له الاستقرار المالي والإداري خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التعاون السريع بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات يؤكد الجدية في تحويل المقترحات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.

وأعرب عن تطلعه لسرعة الانتهاء من الإجراءات الإدارية والهندسية وبدء أعمال البناء في أقرب وقت ممكن لتلبية تطلعات أعضاء وجماهير النادي، مشدداً على أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ تدعم كافة الخطط والمبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت الرياضية في مصر وتوفير بيئة مثالية لصناعة الأبطال.