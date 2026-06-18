شوبير يكشف لجماهير الزمالك تفاصيل قرار الفيفا بشأن إيقاف القيد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة لجماهير الزمالك بشأن تعليق إيقاف القيد.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية: “الزمالك زي ما تابعنا إمبارح، كان مقدم طلب مستعجل لتعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبي وأيضًا الاستئناف عليها، ولكن المحكمة رفضت في الشق المستعجل تعليق العقوبة، وبخصوص الاستئناف قالت هنحسمه فيما بعد”.

وأضاف: "الزمالك موقفه صعب جدا حتى في الطلب العادي غير المستعجل لإن الأمل حاليا لا يزيد عن 5 في المائة في وقف القيد التأديبي، والزمالك شغال في حل القضايا اللي عليه يعني أنهى مشكلة مساعدي جوميز وشغال في سامسون أكينولا ولسه بيشوف القضايا عشان موضوع الرخصة الأفريقية كمان".

وتابع: “طيب بيفكرك بأيه رفض الشق المستعجل ده..؟ أيوه بقصة بيراميدز لما اشتكى النادي الأهلي لسحب لقب بطل الدوري المصري الموسم قبل الماضي، فالمحكمة الرياضية رفضت الشق المستعجل وقال له أمشي في إجراءاتك عادي، وفي النهاية المحكمة الرياضية أيضًا أيدت أن الأهلي بطل الدوري وزي ما رفضت الشق المستعجل رفضت الشق العادي، وده غالبا عشان بس ما اصطدمش جماهير الزمالك اللي بيحصل في الأمور دي بعد ما بيترفض الشق المستعجل”