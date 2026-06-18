قائد السنغال يرد على حقيقة ذهابه لملهى ليلي

رد كوليبالي قائد السنغال على حقيقة تردده على ملهى ليلي خلال مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة.

وسأل الصحفي كوليبالي قائلا: “ما رأيك في أجواء ولايه نيوجيرسي هنا الأجواء رائعة خاصة في الليل أنصحك بالذهاب لملهي باراديس ( ملهي ليلي في ولايه نيوجيرسي ) جميع اللاعبين يستمتعون هنا بالأجواء”.

ليرد خاليدو كوليبالي :" أنا لم أخرج من المنزل منذ وصولي هنا سوى للتدريبات والمسجد فقط أنا لا أذهب للملاهي الليلية نحن مسلمين وهذه الأشياء ليست من ثقافه ديننا".

وأضاف: “المسجد بعيد بعض الشيء عن فندق الإقامة وهذا يسبب عائق كبير لنا لكننا نعتبر أنفسنا ذاهبين لرحله جميعنا نذهب للصلاة معا ونعود للتدريبات لا يوجد شيئ أجمل من مقابلة الله”.