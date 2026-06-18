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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائد السنغال يرد على حقيقة ذهابه لملهى ليلي

كوليبالي
كوليبالي
ياسمين تيسير

رد كوليبالي قائد السنغال على حقيقة تردده على ملهى ليلي خلال مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة.  

وسأل الصحفي كوليبالي قائلا: “ما رأيك في أجواء ولايه نيوجيرسي هنا الأجواء رائعة خاصة في الليل أنصحك بالذهاب لملهي باراديس ( ملهي ليلي في ولايه نيوجيرسي ) جميع اللاعبين يستمتعون هنا بالأجواء”.

ليرد خاليدو كوليبالي :"  أنا لم أخرج من المنزل منذ وصولي هنا سوى للتدريبات والمسجد فقط أنا لا أذهب للملاهي الليلية نحن مسلمين وهذه الأشياء ليست من ثقافه ديننا".

وأضاف: “المسجد بعيد بعض الشيء عن فندق الإقامة وهذا يسبب عائق كبير لنا لكننا نعتبر أنفسنا ذاهبين لرحله جميعنا نذهب للصلاة معا ونعود للتدريبات لا يوجد شيئ أجمل من مقابلة الله”.

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