قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البحر الأحمر: تخفيض مقدمات تقنين الأراضي إلى 15% بدلًا من 25%
الزمالك يوضح تفاصيل رفض المحكمة الرياضية رفع إيقاف القيد التأديبي
برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات
انتظام سير امتحان التاريخ لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي في المحافظات
بشكل منفصل .. ترامب وبزشكيان يوقعان مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن
قمة السبع.. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه مستقبل الترتيبات الأمنية بالشرق الاوسط
باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية بمجالها الجوي حتى 24 يوليو المقبل
وزير الصحة يبحث مع مسؤولي شركتين عالميتين نقل تكنولوجيا تصنيع كواشف فصائل الدم لمصر
موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم
الكيلو بـ72 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس بالأسواق
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنميةالمستدامة
كأس العالم: دياز أفضل لاعب سجل هدفا وصنع آخر في لقاء كولومبيا وأوزبكستان بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد نهاية الجولة الأولى .. تعرف على ترتيب مجموعات كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حيث حقق منتخب غانا الفوز على بنما بنتيجة 1-0 وخسر منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1 أمام كولومبيا

وتنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة مباراة التشيك ضد جنوب إفريقيا وبعدها يلعب منتخب سويسرا ضد البوسنة والهرسك

فيما يلعب منتخب كندا ضد قطر في تمام الساعة الواحدة فجرا يوم الجمعة ويلعب منتخب المكسيك ضد كوريا في تمام الساعة الرابعة فجر الجمعة.

ترتيب المجموعة الأولى

1-المكسيك : 3 نقاط

2-كوريا الجنوبية: 3 نقاط

3-التشيك: 0 نقطة

4- جنوب أفريقيا : 0 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية 

1- قطر : نقطة

2- البوسنة والهرسك :نقطة

3- سويسرا : نقطة

4- كندا : نقطة

المجموعة الثالثة

1- اسكتلندا : 3 نقاط 
2- المغرب : نقطة واحدة 
3- البرازيل : نقطة واحدة 
4- هايتي : 0 نقطة

المجموعة الرابعة 

1- أمريكا :3 نقاط 
2-: استراليا : 3 نقاط 
3- تركيا : 0 نقطة 
3- باراجواي : 0 نقطة

المجموعة الخامسة :

1- ألمانيا : 3 نقط

2- كوت ديفوار : 3 نقاط

3- إكوادور : 0 نقطة

4- كوراساو : نقطة

المجموعة السادسة :

1- السويد : 3 نقاط

2- اليابان : نقطة 
3- هولندا : نقطة 
تونس: 0 نقطة


المجموعة السابعة

1- نيوزيلندا :نقطة 
2- إيران : نقطة 
3- بلجيكا : نقطة 
4- مصر : نقطة


المجموعة الثامنة 

1- وروجواي : نقطة 
2- السعودية : نقطة 
3- إسبانيا : نقطة 
4- كاب فيردي : نقطة


المجموعة التاسعة 

1- النرويج : 3 نقاط 
2- فرنسا : 3 نقاط 
3- السنغال : 0 نقطة 
4- العراق :0 نقطة


المجموعة العاشرة :

1- الأرجنتين : 3 نقاط 
2- النمسا: 3 نقاط 
3- الأردن : 0 نقطة 
4- الجزائر : 0 نقطة

المجموعة الـ 11

1- كولومبيا : 3 نقاط

2- البرتغال : نقطة 

3- الكونغو الديموقراطية : نقطة 

4- أوزبكستان : 0 نقطة


المجموعة الـ 12 

1- إنجلترا : 3 نقاط 
2- غانا : 3 نقاط 
3- بنما:0 نقاط 
4- كرواتيا : 0 نقاط 

كاس العالم كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم أوزبكستان كولومبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

صورة أرشيفية

مصر أبرز المتضررين.. خبير تحكيمي يفجر مفاجآت مونديال 2026

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

الاهلي

صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

ترشيحاتنا

حسين الشحات

حسين الشحات: زوج والدتي هو السبب في اللي وصلت له .. وكنت هأغير اسمي بسببه

كهربا

محمود كهربا يستمتع بأجواء الصيف على متن يخت

منتخب مصر

تفاصيل رحلة منتخب مصر إلى كندا قبل مواجهة نيوزيلندا في المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد