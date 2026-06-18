بعد نهاية الجولة الأولى .. تعرف على ترتيب مجموعات كأس العالم 2026

اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حيث حقق منتخب غانا الفوز على بنما بنتيجة 1-0 وخسر منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1 أمام كولومبيا

وتنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة مباراة التشيك ضد جنوب إفريقيا وبعدها يلعب منتخب سويسرا ضد البوسنة والهرسك

فيما يلعب منتخب كندا ضد قطر في تمام الساعة الواحدة فجرا يوم الجمعة ويلعب منتخب المكسيك ضد كوريا في تمام الساعة الرابعة فجر الجمعة.

ترتيب المجموعة الأولى

1-المكسيك : 3 نقاط

2-كوريا الجنوبية: 3 نقاط

3-التشيك: 0 نقطة

4- جنوب أفريقيا : 0 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية

1- قطر : نقطة

2- البوسنة والهرسك :نقطة

3- سويسرا : نقطة

4- كندا : نقطة

المجموعة الثالثة

1- اسكتلندا : 3 نقاط

2- المغرب : نقطة واحدة

3- البرازيل : نقطة واحدة

4- هايتي : 0 نقطة

المجموعة الرابعة

1- أمريكا :3 نقاط

2-: استراليا : 3 نقاط

3- تركيا : 0 نقطة

3- باراجواي : 0 نقطة

المجموعة الخامسة :

1- ألمانيا : 3 نقط

2- كوت ديفوار : 3 نقاط

3- إكوادور : 0 نقطة

4- كوراساو : نقطة

المجموعة السادسة :

1- السويد : 3 نقاط

2- اليابان : نقطة

3- هولندا : نقطة

تونس: 0 نقطة



المجموعة السابعة

1- نيوزيلندا :نقطة

2- إيران : نقطة

3- بلجيكا : نقطة

4- مصر : نقطة



المجموعة الثامنة

1- وروجواي : نقطة

2- السعودية : نقطة

3- إسبانيا : نقطة

4- كاب فيردي : نقطة



المجموعة التاسعة

1- النرويج : 3 نقاط

2- فرنسا : 3 نقاط

3- السنغال : 0 نقطة

4- العراق :0 نقطة



المجموعة العاشرة :

1- الأرجنتين : 3 نقاط

2- النمسا: 3 نقاط

3- الأردن : 0 نقطة

4- الجزائر : 0 نقطة

المجموعة الـ 11

1- كولومبيا : 3 نقاط

2- البرتغال : نقطة

3- الكونغو الديموقراطية : نقطة

4- أوزبكستان : 0 نقطة



المجموعة الـ 12

1- إنجلترا : 3 نقاط

2- غانا : 3 نقاط

3- بنما:0 نقاط

4- كرواتيا : 0 نقاط