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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم: دياز أفضل لاعب سجل هدفا وصنع آخر في لقاء كولومبيا وأوزبكستان بالمونديال

اللاعب لويس دياز
اللاعب لويس دياز
أ ش أ

حصد نجم المنتخب الكولومبي لويس دياز، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام أوزبكستان ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وبدأ منتخب كولومبيا مشواره في المونديال بالفوز على أوزبكستان بنتيجة 3-1 صباح اليوم / الخميس / ، على ملعب "أزتيكا" في المكسيك، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الـ11 للمسابقة.

وقدم لويس دياز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، أداء مميزا في لقاء اليوم، وساهم بشكل قوي في انتصار المنتخب الكولومبي، بعدما صنع الهدف الأول لزميله دانيال مونيوز في الدقيقة 40، ثم أحرز الهدف الثاني لكولومبيا في الدقيقة 65.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كولومبيا في الجولة الثانية لدور المجموعات مع منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما ستلعب أوزبكستان أمام البرتغال.

المنتخب الكولومبي لويس دياز كأس العالم 2026 فريق بايرن ميونخ الألماني

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