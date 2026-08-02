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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق مشروع مقتطفات حرفية بالمنيا.. لقاءات متنوعة في الصالون الجماهيري.. تألق حفلات "شاطئ الفن"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال الشرقاوي

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الأحد أجندة أسبوعية ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمحافظات وتنمية المواهب، ودعم الصناعات الإبداعية.

تتواصل الأنشطة حتى السبت 8 أغسطس الجاري، وتتنوع ما بين الورش الحرفية، واللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية، إلى جانب الدورات التدريبية المتخصصة فضلا عن العروض المسرحية، وجولات "أتوبيس الفن الجميل".

انطلاق مشروع "مقتطفات حرفية" بالمنيا

يشهد قصر ثقافة المنيا في الخامسة مساء غد الاثنين، انطلاق خامس فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برامج وزارة الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب بالأقاليم ودعم الصناعات الإبداعية.
ويتضمن ورشة "أشغال نسيج"، يقدمها الفنان وائل شاطبي، حتى يوم 12 أغسطس الجاري، لتدريب شباب المحافظة على أساسيات الحرف اليدوية، وتمكينهم من إنتاج مشغولات فنية تتوافق مع احتياجات السوق.

لقاءات متنوعة في صالون الثقافة الجماهيرية بالمحافظات

تنظم الهيئة فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية هذا الأسبوع بمحافظات الشرقية، الوادي الجديد، الأقصر، والمنوفية، ضمن برنامجها لرفع الوعي العام لدى المواطنين وتعزيز الحراك الثقافي بالأقاليم.
وتشهد محافظة الشرقية، يوم الثلاثاء 4 أغسطس لقاء بعنوان "الوعي وإعمال العقل"، وينفذ بقصر ثقافة العاشر، وفي يوم الأربعاء 5 أغسطس تستقبل جمعية تنمية المجتمع ببلاط بالوادي الجديد لقاء بعنوان "المواطنة وقبول الآخر"، وفي يوم الخميس 6 أغسطس يشهد قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر لقاء بعنوان "النيل رمز للنماء" بمناسبة عيد وفاء النيل، وتختتم الفعاليات مع لقاء بعنوان "الوعي البيئي والدولة الحديثة"، وذلك يوم السبت 
السبت 8 أغسطس بيت ثقافة بركة السبع بالمنوفية.

حفلات مجانية في "شاطئ الفن" بالمحافظات الساحلية

تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع حفلات فنية متنوعة بالمجان ضمن برنامج "شاطئ الفن" في محافظات: الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، مطروح، البحر الأحمر، وبورسعيد، وذلك ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

ويشهد اليوم الأحد عروضا فنية لفرقتي بورسعيد للفنون الشعبية وطنطا للموسيقى العربية وذلك بالنادي الاجتماعي بمطروح، وفي الإسكندرية يشهد قصر ثقافة الأنفوشي عروضا فنية لفرقتي العريش وأطفال بورسعيد للفنون الشعبية، وفي دمياط يستقبل المسرح الروماني برأس البر حفلا فنيا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، وتقدم فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرضا فنيا على مسرح دمياط الجديدة، أما محافظة بورسعيد تستقبل أولى الفعاليات بعد غد الثلاثاء وتشمل عروضا فنية لفرقتي أسيوط للفنون الشعبية وبورسعيد للموسيقى العربية، وذلك على مسرح حديقة الأمل، فيما تنطلق الفعاليات بمحافظة البحر الأحمر مساء الأربعاء 5 أغسطس، وتقام بقصر ثقافة الغردقة لأول مرة، وتستمر حتى يوم 29 من الشهر نفسه.

5 عروض ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

وتقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع خمسة عروض مسرحية في فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته التاسعة عشرة.
ويشهد اليوم الأحد عرض "يوم أن قتلوا الغناء"، لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين، وإخراج أحمد عمارة، ويعرض على مسرح السامر في السادسة مساء.
وفي يومي 4، 5 أغسطس يستقبل مسرح السامر في التاسعة مساء عرض "من هوامش الجبرتي" لفرقة كفر الشيخ القومية، فكرة وإخراج عمرو الرفاعي.
وفي يومي 5، 6 أغسطس يشهد مسرح الطليعة في السادسة مساء العرض المسرحي "ليلة القتلة"، لفرقة نادي مسرح أحمد بهاء الدين بأسيوط، وإخراج أدهم وليد، أما في العاشرة مساء يستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "كأن شيئا لم يكن"، تجربة نوعية لقصر ثقافة بورسعيد، وإخراج بيشوي عماد، وتختتم عروض الهيئة بتقديم "شبح الأوبرا" لفرقة قومية الغربية، وإخراج حسام التوني، وذلك يومي 7، 8 أغسطس على مسرح السامر في العاشرة مساء.

دورة للدراسات السينمائية المتخصصة بالإسكندرية

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية هذا الأسبوع، دورة للدراسات السينمائية المتخصصة ضمن مشروع "ابدأ حلمك" السينمائي، لنشر الثقافة السينمائية وصقل مهارات الشباب بالمحافظات.
وتشمل الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مجالات: التمثيل، كتابة السيناريو، المونتاج، التصوير، والإخراج، بمشاركة نخبة من السينمائيين المتخصصين.

وتحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية، والأمسيات الشعرية، وفعاليات مبادرة "شارع الفن"، وغيرها من الأنشطة التي تشهدها المحافظات احتفالا باليوم العالمي للشباب.

لهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الفعاليات الثقافية والفنية وزارة الثقافة تنمية المواهب

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