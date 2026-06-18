مواعيد مباريات اليوم 18-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار اليوم نحو ملاعب كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك حيث تقام اليوم 18-6-2026 العديد من المباريات الهامة في المونديال.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ولعل ابرزها مباراة كندا ضد قطر وكذلك بماراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026

التشيك ضد جنوب أفريقيا - الساعة 7 مساء - beIN Sports MAX 1

سويسرا ضد البوسنة والهرسك - الساعة 10 مساء - beIN Sports MAX 2

كندا ضد قطر - الساعة 1 فجر الجمعة - beIN Sports HD

المكسيك ضد كوريا الجنوبية - الساعة 4 فجر الجمعة - beIN Sports MAX 1

ترتيب المجموعة الأولى قبل الجولة الثانية

1-المكسيك : 3 نقاط

2-كوريا الجنوبية: 3 نقاط

3-التشيك: 0 نقطة

4- جنوب أفريقيا : 0 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية

1- قطر : نقطة

2- البوسنة والهرسك :نقطة

3- سويسرا : نقطة

4- كندا : نقطة