كأس العالم| غانا وكوت ديفوار الأبرز.. نتائج متباينة للمنتخبات الأفريقية بالجولة الأولى

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم في أمريكا وكندا والمكسيك نتائج متباينة للمنتخبات الأفريقية المشاركة في العرس العالمي.

ويشهد مونديال 2026 مشاركة عشرة منتخبات أفريقية، وهي جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر والسنغال والجزائر والكونغو الديمقراطية وغانا.

وحققت المنتخبات الأفريقية في الجولة الأولى فوزين لكل من كوت ديفوار على الإكوادور في المجموعة الخامسة بهدف نظيف، وبنفس النتيجة غانا على بنما في المجموعة الـ 12، فيما شهدت الجولة الأولى 4 تعادلات لكل من المغرب أمام البرازيل 1-1 في المجموعة الثالثة، وبنفس النتيجة المنتخب المصري أمام بلجيكا في المجموعة السابعة، وتعادل منتخب الرأس الأخضر سلبيا مع إسبانيا بالمجموعة الثامنة، وفي المجموعة الـ11 تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع البرتغال 1-1.

وتعرضت المنتخبات الأفريقية لثلاث هزائم في الجولة الأولى، حيث خسر منتخب تونس بنتيجة كبيرة أمام السويد 5-1 في المجموعة السادسة أقيل على أثرها المدير الفني صبري لموشيه وعين بدلا منه هيرفي رينارد، وانهزم منتخب السنغال من فرنسا 3-1 بالمجموعة التاسعة، وتعرض منتخب الجزائر للخسارة أمام الأرجنتين حاملا اللقب بثلاثية نظيفة في المجموعة العاشرة .

وستشهد الجولة الثانية مواجهات هامة وقوية للمنتخبات الإفريقية، حيث يلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع التشيك في المجموعة الأولى، وتلعب المغرب أمام إسكتلندا في المجموعة الثالثة، وتواجه كوت ديفوار المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة، وتلعب تونس مع اليابان بالمجموعة السادسة، وتلتقي مصر بنيوزيلندا في المجموعة السابعة، ويواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره الأوروجوياني في المجموعة الثامنة، ويلعب منتخب السنغال أمام النرويج في المجموعة التاسعة، ويلتقي منتخب الجزائر بنظيره الأردني في المجموعة العاشرة، ويخوض منتخب الكونغو الديمقراطية مواجهته أمام كولومبيا، بينما يلعب المنتخب الغاني أمام منتخب إنجلترا في المجموعة الـ12، فهل تشهد الجولة زيادة انتصارات المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026 وتتقلص الخسائر والتعادلات؟