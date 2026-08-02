محافظ الشرقية يوجه بإزالة أي صعوبات تعرقل تنفيذ مشروعات صندوق التنمية الحضرية

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اللواء مهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي الفعلي والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تقف حائلا أمام استكمال تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بمنطقتي الحريري وكفر الحمام بمدينة الزقازيق، والعمل علي إزالتها في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، التي تستهدف إعادة إحياء وتطوير المدن القائمة، بالتوازي مع المبادرات الرئاسية الأخرى، ومنها مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" وإنشاء المدن العمرانية الجديدة، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس صندوق التنمية العمرانية أن الصندوق نفذ أولى مشروعاته السكنية بمحافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بإجمالي ١١٥ عمارة سكنية تضم ٧ آلاف و٤٤٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات تشمل المساحات الخضراء (لاند سكيب)، والمساجد، والأفران، والحضانات، والمول التجاري، وخدمات الأمن والإدارة.

وأضاف رئيس الصندوق أن المشروعين يتمثلان في كمبوند "جياد داره" بمنطقة الحريري ويضم ١٤٤٠ وحدة سكنية بالإضافة إلى كمبوند "أصالة داره" بمنطقة كفر الحمام ويضم ٦ الآلف وحدة سكنية، مضيفاً أن المشروع يتضمن أيضًا رفع كفاءة المناطق المحيطة، من خلال تطوير كورنيش بحر مشتول وإنشاء كباري جديدة لتيسير حركة الدخول والخروج وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد رئيس الصندوق الإنتهاء من جميع أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة بالوحدات السكنية، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات المرافق الداخلية بالمشروعين، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من التوصيل الجزئي للمرافق بمشروع الحريري، مع استمرار استكمال باقي الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لدخول المشروع بكافة مراحله الخدمة الفعلية.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، التي تشمل إنشاء كوبريين على بحر مشتول بالبرين الأيمن والأيسر، بما يسهم في توسعة الطريق المؤدي إلى مشروع إسكان كفر الحمام، وفتح محور مروري جديد يخدم أهالي المنطقة.

وأضاف رئيس الصندوق أنه جاري تطوير كورنيش بحر مشتول وتدبيش جانبي الترعة، لإبراز الوجه الحضاري للموقع وتحسين البيئة العمرانية المحيطة، فضلاً عن البدء في تنفيذ أعمال إنشاء رافع للصرف الصحي وبوستر مياه بمنطقة الحريري لزيادة ضخ كميات وفيرة من الميتة للأهالي، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطة الصرف الصحي وتنفيذ محطة مياه الشرب بمنطقة كفر الحمام، لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي بكفاءة تضمن التشغيل الكامل للمشروعين، وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

وخلال الاجتماع وجَّه محافظ الشرقية، مسؤول الري بسرعة إعداد الدراسة الفنية اللازمة والبدء في أعمال تدبيش جانبي الترعة أمام مشروع كفر الحمام، تمهيدًا لبدء صندوق التنمية الحضرية في تنفيذ الممشى الحضاري بالمنطقة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، وتوفير متنفس حضاري للأهالي، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ان خطوط الطرد تعمل بكفاءة عالية لافتاً إلى الانتهاء من تسليك خطوط الصرف الصحي بمشروع الحريري باستخدام الغطاسين، للتعامل مع العوائق التي تسببت في إعاقة حركة الصرف داخل الخطوط، مؤكدًا أنه تمت إزالة جميع المعوقات، وأن شبكة الصرف الصحي تعمل حاليًا بكفاءة عالية وبصورة مستقرة.

وأكد رئيس الصندوق أن المشروعات تمثل نقلة عمرانية كبيرة بمحافظة الشرقية، من خلال توفير وحدات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتطبيق معايير الهوية البصرية، والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية التي تُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، حتى تدخل المشروعات الخدمة في أسرع وقت، بما يحقق الاستفادة القصوى منها ويُوفر بيئة عمرانية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.