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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية: تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط إلى الشوارع| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على مدار اليوم، لتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ حملات ميدانية مكبرة بعدد من المراكز والمدن.

وأكد محافظ الشرقية أنه في مركز ومدينة ديرب نجم، تابع أحمد ضاحي، رئيس المركز، بالتنسيق مع قسم الإشغالات، تنفيذ حملة مكبرة بسوق الأحد الأسبوعي، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة التعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري.

وفي مركز ومدينة أبو كبير، قاد المحاسب السيد عبد الرازق، رئيس المركز، حملة بشارع مصطفى كامل، تم خلالها رفع الإشغالات المخالفة، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع المحاسب محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة فاقوس، تنفيذ حملة إشغالات بشوارع النقراشي، وموقف القرين، ونقطة شرطة السوق، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك الاختناقات المرورية وإعادة الانضباط بالشوارع.

وفي مركز ومدينة أبو حماد، قاد المهندس سامي معجل، رئيس المركز، حملة موسعة بشارعي بورسعيد والجيش، أسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة، والتنبيه على أصحاب المحال بعدم التعدي على الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي مركز ومدينة بلبيس، تابع اللواء أ.ح أحمد شاكر، رئيس المركز، تنفيذ حملة إشغالات بشارعي بورسعيد وسعد زغلول، وتم خلالها رفع الإشغالات المخالفة، وإلزام أصحاب المحال بخطوط التنظيم وعدم إشغال الطريق.

وقاد الدكتور أحمد المقدم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، حملة إشغالات بشارعي التحرير والجلاء، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة التعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية، بما يعزز السيولة المرورية ويعيد الانضباط إلى الشوارع.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وشن حملات مكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لرفع الإشغالات والتعديات، وفرض هيبة القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية لخدمة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء رفع الإشغالات والتعديات السيولة المرورية

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