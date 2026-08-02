زيلينسكي: روسيا دمرت نحو 1500 منشأة في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا ألحقت أضرارًا خلال الأسبوع الماضي بنحو 1500 منشأة في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مئات المباني السكنية.
وأضاف زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "خلال هذا الأسبوع، تعرضت أيضًا 16 منطقة من مناطقنا للهجوم. وخلال تلك الفترة وحدها، أطلق الجانب الروسي حوالي 1900 طائرة مسيرة، وما يقرب من 1600 قنبلة جوية، و144 صاروخًا من أنواع مختلفة، بما في ذلك صواريخ باليستية".
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا تستثمر بشكل متزايد في إنتاج الصواريخ الباليستية وتسعى إلى توسيع قدراتها التصنيعية، داعيًا إلى ضرورة ممارسة الضغط على كل قطاع من قطاعات المجمع الصناعي الدفاعي الروسي.
يذكر أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من تحييد 109 طائرات مسيرة من أصل 133 طائرة أطلقتها القوات الروسية في هجمات بدأت الليلة الماضية.