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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدون إصابات .. السيطرة علي حريق وحدة سكنية في المنيا الجديدة

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق
ايمن رياض

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المنيا الجديدة، اليوم الأحد، من إخماد حريق نشب في وحدة سكنية بشكل مفاجىء، وتسبب في إتلاف محتويات الوحدة ، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً مو غرفة عمليات النجدة ،بنشوب حريق في وحدة سكنية بالطابق الأرضي بإحدى العمائر، ومحاولة أهالي المنطقة السيطرة عليه.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم السيطرة عليه، ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة.

وتسبب الحريق في إتلاف غالبية محتويات الشقة بعدما طالتها ألسنة النار، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وكلف المعمل الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها

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