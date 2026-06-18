شبانة: ميسي استحق الطرد أمام الجزائر.. والحكام يجاملون النجوم في كأس العالم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن اليوم كان صعبًا على المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، بعد خسارة الجزائر أمام الأرجنتين، والأردن أمام النمسا، والعراق أمام النرويج، مشيرًا إلى أن بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل كشفت عن وجود مجاملات للنجوم الكبار داخل البطولة.

المنتخبات العربيه

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "اليوم كان سيئًا للمنتخبات العربية في كأس العالم، بعدما خسرت الجزائر أمام الأرجنتين، والأردن أمام النمسا، والعراق أمام النرويج".

وأضاف: "في مباراة الأرجنتين والجزائر كان هناك خطأ فادح لصالح ليونيل ميسي، وهو ما يثبت أن الحكام يجاملون النجوم وتُؤجل العقوبات ضدهم، مثلما حدث في مباراة مصر وبلجيكا بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أحمد سيد زيزو، بجانب اللقطة المثيرة للجدل في مباراة قطر وسويسرا".

وتابع: "ميسي كان يستحق الطرد بعد تدخله العنيف على قدم مدافع الجزائر، لكن الحكم لم يتخذ القرار المناسب، وهو ما يثير علامات استفهام حول بعض القرارات التحكيمية في البطولة".