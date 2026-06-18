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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحديدي: مصر مرشحة لتصدر المجموعة.. ولقطة حسام حسن مع الحكم ترند أمريكا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي أن منتخب مصر يعيش حالة معنوية مرتفعة داخل معسكره، وسط رغبة كبيرة من الجهاز الفني واللاعبين في تصدر المجموعة وتسهيل المهمة في الأدوار المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة في المنتخب المصري خارج البلاد، بعكس حالة التشكيك التي تسيطر على البعض في الداخل.

منتخب مصر 

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "الجماهير في أمريكا تعجبت من قرار حكم مباراة مصر وبلجيكا، والبعض رأى أنها ركلة جزاء واضحة، وأن تجاهل احتسابها كان أمرًا غريبًا".

وأضاف: "لقطة حسام حسن مع الحكم الرابع أصبحت ترند في أمريكا، ومن الواضح أن هناك حسابات خاصة في البطولة مع النجوم، كما رأينا في مباراة الأرجنتين والجزائر".

وتابع: "تقنية الفيديو في كأس العالم عليها علامات استفهام، ويبدو أن هناك اتفاقًا بين الحكام على عدم تدخل الـVAR في بعض الحالات المثيرة للجدل حتى لا تحدث أزمات، خاصة أن الدور الأول شهد العديد من اللقطات التي لم يتدخل فيها الفار".

وأوضح: "منتخب مصر في حالة معنوية مرتفعة، وهناك رغبة قوية في تصدر المجموعة، وهذا ما تحدث به حسام حسن مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل تسهيل مهمة المنتخب في دور الـ32".

وأشار إلى أن: "حسام حسن لديه مبدأ ثابت بأن لكل مباراة أسلوب لعب مختلفًا، ومن الوارد أن تشهد مواجهة نيوزيلندا تغييرات في التشكيل وطريقة اللعب".

وشدد: "لا توجد أي أزمات بين حسام حسن ومحمد صلاح، وخروج أي لاعب مستبدل وهو حزين أمر طبيعي، لأن اللاعب الذي لا يغضب من استبداله لا يمكن الوثوق في طموحه".

وأتم:" ما حدثبين جماهير الجزائر والأرجنتين كانت مستقرة ولم تتجاوز الحدود، والأجانب يرشحون مصر لتصدر المجموعة وهناك ثقة كبيرة في المنتخب خارج مصر".

منتخب مصر نجوم الفن الاهلي حسام حسن

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