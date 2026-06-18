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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غير منطقي.. مارتينيز يوضح سبب عدم استبدال رونالدو أمام الكونغو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حمزة شعيب

أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن استبدال النجم كريستيانو رونالدو خلال مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يكن ضمن خياراته، عقب التعادل بين المنتخبين بنتيجة 1-1 في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026.

وأوضح مارتينيز أن وجود رونالدو داخل الملعب كان ضروريًا في ظل حاجة المنتخب البرتغالي لتسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن خبرة قائد الفريق وقدرته على صناعة المساحات وجذب المدافعين تمثل إضافة كبيرة للمنتخب.

وقال مدرب البرتغال: "ليس من المنطقي أبدًا إخراج أفضل هداف في تاريخ كرة القدم في مباراة نحتاج خلالها إلى تسجيل الأهداف"، مؤكدًا أن رونالدو يظل عنصرًا مهمًا في الخط الهجومي.

وأضاف: "عندما نفكر في تسجيل الأهداف يجب أن يكون كريستيانو حاضرًا على أرض الملعب، فخبرته وقدرته على التأثير تمنح الفريق قيمة كبيرة".

وتحدث مارتينيز عن أداء منتخب الكونغو الديمقراطية، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به المنافس، قائلًا إن الفريق لعب بشخصية قوية ونفذ خطته بشكل جيد، وظهر وكأنه يخوض مباراة نهائية.

وأشار المدير الفني للبرتغال إلى أن فريقه بدأ اللقاء بصورة جيدة، لكن هدف التعادل تسبب في تراجع التركيز الذهني للاعبين، موضحًا أن المنتخب بدلًا من السعي لحسم المباراة أصبح أكثر حذرًا ومنح المنافس مساحات أكبر.

وأكد مارتينيز أن المشكلة لم تكن في الجانب التكتيكي، وإنما في الحالة الذهنية للفريق، مشددًا على ضرورة تحسين التحرك في المساحات والوصول إلى الثلث الهجومي بشكل أفضل قبل المواجهة المقبلة.

كما أشار إلى أن الهدف الذي استقبلته البرتغال جاء من كرة ثابتة بعد ركلة ركنية، وهو ما يتطلب العمل على معالجة الأخطاء الدفاعية خلال الفترة المقبلة.

واختتم مدرب البرتغال تصريحاته بالتأكيد على أن طريقة التعامل مع رونالدو لن تتغير بسبب نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن تقييم مشاركته يعتمد على احتياجات الفريق وما يقدمه داخل الملعب، وليس على عامل العمر.
 

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