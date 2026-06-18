ميسي في الصدارة.. ترتيب هدافي كأس العالم بعد ثنائية هاري كين أمام كرواتيا

واصل منتخب إنجلترا تألقه في منافسات بطولة كأس العالم 2026، بعدما تألق مهاجمه هاري كين وسجل هدفين في مواجهة كرواتيا، ليضع نفسه بين أبرز هدافي البطولة منذ الجولة الأولى.

وافتتح كين التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عشرة، بعدما نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف منح منتخب بلاده الأفضلية، قبل أن يعود ويعزز التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعين، لينهي الشوط الأول بثنائية شخصية تؤكد جاهزيته للمنافسة على لقب هداف البطولة.

ميسي يحافظ على الصدارة

ورغم تألق قائد منتخب إنجلترا، لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتربع على قمة ترتيب هدافي كأس العالم، بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر خلال الجولة الأولى من دور المجموعات، ليواصل انطلاقته القوية في البطولة.

ويلاحق ميسي عدد من النجوم الذين سجلوا هدفين لكل منهم، وفي مقدمتهم هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينج هالاند، إلى جانب الأمريكي فورلاين بالوجون، والألماني كاي هافيرتز، والسويدي ياسين عياري، ولاعب نيوزيلندا إيلياه جاست.

ترتيب هدافي البطولة

يتصدر ليونيل ميسي القائمة برصيد ثلاثة أهداف، يليه كل من هاري كين، وكيليان مبابي، وإيرلينج هالاند، وفورلاين بالوجون، وكاي هافيرتز، وياسين عياري، وإيلياه جاست برصيد هدفين لكل لاعب.

ويأتي بعدهم عدد من اللاعبين الذين سجلوا هدفًا واحدًا، وهم إمام عاشور مع منتخب مصر، وفينيسيوس جونيور مع البرازيل، وإسماعيل صيباري مع المغرب، وفيرجيل فان دايك مع هولندا، وألكسندر إيزاك مع السويد، بالإضافة إلى جواو نيفيز مع البرتغال.

ومع استمرار منافسات الجولة الأولى، تبقى المنافسة مفتوحة بين كبار نجوم العالم، في ظل الطموح الكبير لمواصلة التسجيل واعتلاء صدارة قائمة هدافي النسخة الحالية من كأس العالم