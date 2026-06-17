باتورينا يعادل النتيجة لكرواتيا أمام إنجلترا في كأس العالم 2026

أعاد مارتن باتورينا منتخب كرواتيا إلى أجواء مباراته أمام إنجلترا؛ بعدما سجل هدف التعادل خلال المواجهة المقامة حاليًا على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف باتورينا في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت على يمين جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، ليمنح منتخب بلاده التعادل بنتيجة 1-1.

وكان هاري كين قد افتتح التسجيل لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح المنتخب الكرواتي في العودة إلى المباراة عبر هدف باتورينا.

ويخوض المنتخبان المباراة وسط طموحات كبيرة لتحقيق بداية إيجابية في البطولة، خاصة أن المجموعة الثانية عشرة تضم أيضًا منتخبي غانا وبنما، في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ويسعى المنتخب الإنجليزي، بقيادة نجومه هاري كين وجود بيلينجهام وديكلان رايس، إلى استثمار قوة تشكيلته لتحقيق انطلاقة قوية في المونديال، بينما يراهن المنتخب الكرواتي على خبرات قائده لوكا مودريتش وعدد من لاعبيه البارزين لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولات الكبرى.

وتحظى المواجهة بأهمية خاصة نظرًا للتاريخ التنافسي بين المنتخبين، إذ تعود أشهر مواجهاتهما في كأس العالم إلى نصف نهائي نسخة 2018، عندما قلبت كرواتيا تأخرها إلى فوز تاريخي منحها بطاقة التأهل إلى النهائي.

كما تشير المواجهات الأخيرة بين المنتخبين إلى أفضلية نسبية للمنتخب الإنجليزي، الذي حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات جمعته بكرواتيا، مقابل فوز وحيد للأخيرة وتعادل واحد.