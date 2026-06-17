قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026.. تعادل مثير بين إنجلترا وكرواتيا في الشوط الأول
خطة خاصة.. حسام حسن يجهز منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا بالمونديال
الصين لإيران: يجب معالجة ملف الملاحة في مضيق هرمز
المندوه يكشف مفاجأة بشأن أرض 6 أكتوبر الخاصة بـ«القلعة البيضاء» .. تفاصيل
مشكلات الزمالك ستنتهي.. ممدوح عباس يعلن إنشاء 2 مول تجاري بميت عقبة وأكتوبر
رسميًا .. إقالة مدرب نادي لايبزيج الألماني
انفراجة مُرتقبة لأزمة المعاشات.. البرلمان يكشف موعد إنهاء المشكلة وصرف التعويضات للمُتضررين
قرار صادم في الهند .. حظر غير مسبوق لتطبيق تيليجرام يثير جدلا واسعا
هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق عرض فيلم 7DOGS في دور السينما المغربية
هل يمكن إسقاط الجنسية المصرية؟.. القانون يحدد الحالات والشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باتورينا يعادل النتيجة لكرواتيا أمام إنجلترا في كأس العالم 2026

انجلترا وكرواتيا
انجلترا وكرواتيا
حمزة شعيب

أعاد مارتن باتورينا منتخب كرواتيا إلى أجواء مباراته أمام إنجلترا؛ بعدما سجل هدف التعادل خلال المواجهة المقامة حاليًا على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف باتورينا في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت على يمين جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، ليمنح منتخب بلاده التعادل بنتيجة 1-1.

وكان هاري كين قد افتتح التسجيل لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح المنتخب الكرواتي في العودة إلى المباراة عبر هدف باتورينا.

ويخوض المنتخبان المباراة وسط طموحات كبيرة لتحقيق بداية إيجابية في البطولة، خاصة أن المجموعة الثانية عشرة تضم أيضًا منتخبي غانا وبنما، في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ويسعى المنتخب الإنجليزي، بقيادة نجومه هاري كين وجود بيلينجهام وديكلان رايس، إلى استثمار قوة تشكيلته لتحقيق انطلاقة قوية في المونديال، بينما يراهن المنتخب الكرواتي على خبرات قائده لوكا مودريتش وعدد من لاعبيه البارزين لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولات الكبرى.

وتحظى المواجهة بأهمية خاصة نظرًا للتاريخ التنافسي بين المنتخبين، إذ تعود أشهر مواجهاتهما في كأس العالم إلى نصف نهائي نسخة 2018، عندما قلبت كرواتيا تأخرها إلى فوز تاريخي منحها بطاقة التأهل إلى النهائي.

كما تشير المواجهات الأخيرة بين المنتخبين إلى أفضلية نسبية للمنتخب الإنجليزي، الذي حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات جمعته بكرواتيا، مقابل فوز وحيد للأخيرة وتعادل واحد.

باتورينا إنجلترا كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

غير منطقي.. مارتينيز يوضح سبب عدم استبدال رونالدو أمام الكونغو

هارى كين

ميسي في الصدارة.. ترتيب هدافي كأس العالم بعد ثنائية هاري كين أمام كرواتيا

الاهلي

صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

بالصور

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد