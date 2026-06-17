قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026.. تعادل مثير بين إنجلترا وكرواتيا في الشوط الأول
خطة خاصة.. حسام حسن يجهز منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا بالمونديال
الصين لإيران: يجب معالجة ملف الملاحة في مضيق هرمز
المندوه يكشف مفاجأة بشأن أرض 6 أكتوبر الخاصة بـ«القلعة البيضاء» .. تفاصيل
مشكلات الزمالك ستنتهي.. ممدوح عباس يعلن إنشاء 2 مول تجاري بميت عقبة وأكتوبر
رسميًا .. إقالة مدرب نادي لايبزيج الألماني
انفراجة مُرتقبة لأزمة المعاشات.. البرلمان يكشف موعد إنهاء المشكلة وصرف التعويضات للمُتضررين
قرار صادم في الهند .. حظر غير مسبوق لتطبيق تيليجرام يثير جدلا واسعا
هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق عرض فيلم 7DOGS في دور السينما المغربية
هل يمكن إسقاط الجنسية المصرية؟.. القانون يحدد الحالات والشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام نصر: أنهينا أزمة أرض أكتوبر وحافظنا على الامتيازات الاستثمارية

هشام نصر
هشام نصر
حسن العمدة

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية؛ من أجل الوصول إلى حل نهائي لأزمة أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الهدف كان الحفاظ على حقوق النادي واستكمال حلم جماهيره دون أي أضرار.

وقال نصر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، إن إدارة الزمالك تتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندسة شيرين الشربيني وزيرة الإسكان، على دعمهم الكبير في إنهاء هذا الملف.

كما خص نائب رئيس الزمالك، النائب محمد مجاهد، بالشكر، مؤكدًا أنه لعب دورًا مهمًا، وبذل مجهودًا كبيرًا للوصول إلى الحل النهائي للأزمة.

وأوضح نصر أن من أبرز النقاط التي تم التفاوض بشأنها؛ كانت المنطقة الاستثمارية الملحقة بالمشروع، مؤكدًا أن إدارة النادي نجحت في الحصول على نفس الامتيازات والاشتراطات الاستثمارية التي كانت متاحة في الأرض السابقة.

وأضاف: "للأسف كان هناك من يشكك في إمكانية الحفاظ على الجانب الاستثماري للمشروع، لكننا تمكنا من ضمان جميع الامتيازات، مع وجود رقابة وإجراءات أكثر صرامة؛ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ".

وأشار إلى أن تأخر تنفيذ المشروع السابق؛ كان أحد أسباب الأزمة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى وضع آليات أكثر دقة لمتابعة التنفيذ في المشروع الجديد.

وكشف هشام نصر أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل العمل على الرسومات والتفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تسير وفق خطة واضحة تمهيدًا لبدء التنفيذ في أقرب وقت.

وعن إمكانية تخصيص أرض جديدة للنادي في منطقة التجمع الخامس؛ أوضح نائب رئيس الزمالك أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام المزيد من التوسعات المستقبلية، لكنه شدد على أن الأولوية الحالية تتمثل في الانتهاء من مشروع أرض أكتوبر الجديدة وفق الجدول الزمني المحدد.

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع الجديد يمثل خطوة مهمة في مسيرة النادي، سواء على المستوى الرياضي أو الاستثماري، بما يضمن تعظيم موارد الزمالك وتحقيق الاستفادة القصوى لأعضائه وجماهيره خلال السنوات المقبلة.

هشام نصر نادي الزمالك الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

ترشيحاتنا

مخالفات البناء

الفيومي: الدولة تلقت مليوني طلب تصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2026

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: نستهدف زيادة استحواذ القطاع الخاص على 65% من الاستثمارات خلال عامين.. أحمد موسى: ترامب يقدر مكانة مصر وعلاقته بالسيسي قوية

آية عبدالحميد

آية عبدالحميد تحذر من كشف أسرار البيوت على السوشيال ميديا: الخصوصية خط الدفاع الأول عن الأسرة

بالصور

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد