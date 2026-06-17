هشام نصر: أنهينا أزمة أرض أكتوبر وحافظنا على الامتيازات الاستثمارية

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية؛ من أجل الوصول إلى حل نهائي لأزمة أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الهدف كان الحفاظ على حقوق النادي واستكمال حلم جماهيره دون أي أضرار.

وقال نصر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، إن إدارة الزمالك تتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندسة شيرين الشربيني وزيرة الإسكان، على دعمهم الكبير في إنهاء هذا الملف.

كما خص نائب رئيس الزمالك، النائب محمد مجاهد، بالشكر، مؤكدًا أنه لعب دورًا مهمًا، وبذل مجهودًا كبيرًا للوصول إلى الحل النهائي للأزمة.

وأوضح نصر أن من أبرز النقاط التي تم التفاوض بشأنها؛ كانت المنطقة الاستثمارية الملحقة بالمشروع، مؤكدًا أن إدارة النادي نجحت في الحصول على نفس الامتيازات والاشتراطات الاستثمارية التي كانت متاحة في الأرض السابقة.

وأضاف: "للأسف كان هناك من يشكك في إمكانية الحفاظ على الجانب الاستثماري للمشروع، لكننا تمكنا من ضمان جميع الامتيازات، مع وجود رقابة وإجراءات أكثر صرامة؛ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ".

وأشار إلى أن تأخر تنفيذ المشروع السابق؛ كان أحد أسباب الأزمة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى وضع آليات أكثر دقة لمتابعة التنفيذ في المشروع الجديد.

وكشف هشام نصر أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل العمل على الرسومات والتفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تسير وفق خطة واضحة تمهيدًا لبدء التنفيذ في أقرب وقت.

وعن إمكانية تخصيص أرض جديدة للنادي في منطقة التجمع الخامس؛ أوضح نائب رئيس الزمالك أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام المزيد من التوسعات المستقبلية، لكنه شدد على أن الأولوية الحالية تتمثل في الانتهاء من مشروع أرض أكتوبر الجديدة وفق الجدول الزمني المحدد.

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع الجديد يمثل خطوة مهمة في مسيرة النادي، سواء على المستوى الرياضي أو الاستثماري، بما يضمن تعظيم موارد الزمالك وتحقيق الاستفادة القصوى لأعضائه وجماهيره خلال السنوات المقبلة.