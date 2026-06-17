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إعلامي: الزمالك يبدأ إنشاء الفرع الجديد في أكتوبر خلال 3 أشهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الزمالك يبدأ إنشاء الفرع الجديد في أكتوبر خلال 3 أشهر

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

قال الإعلامي أمير هشام، إن نادي الزمالك سيبدأ في جني الأموال؛ بعد الحصول على أرض جديدة في مدينة أكتوبر، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال بالتأكيد سيقومون بالاستثمار في الفرع الجديد.

وأضاف، عبر برنامجه “مودرن سبورتس” على قناة “modern mti” الفضائية: “إجراءات البدء في إنشاء فرع الزمالك الجديد ستكون خلال فترة لا تقل عن 3 أشهر؛ بعد الحصول على الموافقات من كل الجهات المعنية”.

وأضاف: “هذه الأموال التي سيحصل عليها الزمالك ستسهم في حل العديد من الأزمات التي يعاني منها النادي”.

واختتم تصريحاته: “الزمالك لن يستطيع قيد لاعبين جدد؛ بعد رفض المحكمة الرياضية تعليق الإيقاف التأديبي”.

أمير هشام الزمالك نادي الزمالك

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