الزمالك يحصل على أرض جديدة بمدينة 6 أكتوبر.. وخطة لإنشاء فرع عالمي وإستاد

حصل نادي الزمالك على قطعة أرض جديدة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لإنشاء فرع جديد للنادي خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ مجلس الإدارة في إعداد التصور الكامل للمشروع تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة.

وتقع الأرض على محور زويل بمدينة 6 أكتوبر، بالقرب من مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، وتبلغ مساحتها نحو 65 فدانًا، حيث خُصصت لإقامة فرع جديد للنادي يضم مجموعة من المنشآت الرياضية والخدمية.

ويعمل مسؤولو الزمالك حاليًا على وضع خطة متكاملة للمشروع وفق الاشتراطات والمعايير المحددة، تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن الرؤية المبدئية إنشاء فرع رياضي متكامل بمواصفات عالمية، يضم ملاعب تدريب حديثة، مع دراسة إنشاء ملعب رئيسي لاستضافة المباريات مستقبلًا، إلى جانب تخصيص منطقة استثمارية داخل المشروع بما يتوافق مع الضوابط المنظمة.

ومن المنتظر الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم الأرض للنادي خلال نحو 60 يومًا، فيما يستعد مجلس إدارة الزمالك لعقد اجتماع خلال الساعات المقبلة لمراجعة المخطط النهائي للمشروع واعتماده قبل تقديمه رسميًا إلى الجهات المختصة