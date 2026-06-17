رئيس الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل معتمد جمال ورحيل نجوم الفريق

حسم حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل المثار بشأن مستقبل معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب موقف النادي من رحيل أو بيع بعض نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات رئيس الزمالك عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، ليضيف الزمالك البطولة رقم 15 في تاريخه، وسط حالة من الاحتفالات داخل القلعة البيضاء بهذا الإنجاز.

وأكد حسين لبيب، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، تقديره الكبير لمعتمد جمال، مشيرًا إلى أنه أحد أبناء النادي المخلصين، وسيظل مرتبطًا بالزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال لبيب: "معتمد جمال من أبناء النادي المخلصين، وسيظل معنا طوال الوقت"، موضحًا أن قرار استمراره كمدير فني للفريق الأول لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، لكنه سيبقى أحد أبناء النادي الذين يحظون بالتقدير والاحترام.

وأضاف رئيس الزمالك أن النادي سيحدد موقفه النهائي بشأن الجهاز الفني وفقًا لرؤيته وخططه المستقبلية، مع التأكيد على استمرار دعم معتمد جمال داخل منظومة القلعة البيضاء.

وفيما يتعلق بإمكانية رحيل بعض اللاعبين البارزين أو بيع نجوم الفريق، شدد حسين لبيب على أن مصلحة الزمالك ستكون العامل الأساسي في اتخاذ أي قرار، مؤكدًا أن النادي يسعى دائمًا للحفاظ على مكانته كفريق منافس على البطولات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك "نادي بطولات"، وأن جميع القرارات الخاصة بقائمة الفريق سيتم اتخاذها وفقًا للظروف المتاحة وبما يخدم أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.