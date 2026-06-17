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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نانسي أحمد أول حكم مصرية تحصل على شارة التحكيم الدولي للكانوي سلالوم

نانسي أحمد
نانسي أحمد
حسن العمدة

حققت الحكم المصرية نانسي أحمد إنجازاً تاريخياً بحصولها على رخصة التحكيم الدولية في رياضة *الكانوي سلالوم*، لتصبح أول حكمة مصرية تنال الشارة الدولية في هذه الرياضة الأولمبية غير الممارسة في مصروالتي تسمح لها بالتحكيم فى بطولات العالم وكأس العالم
فى رياضة الكانوي سلالوم .

جاء ذلك عقب مشاركتها في تحكيم *بطولة كأس العالم للكانوي سلالوم* التي استضافتها مدينة *براغ - التشيك* خلال الفترة من 4 إلى 7 يونيو 2026، واجتيازها الامتحان العملي بنجاح بعد الامتحان النظري الذي عقد أونلاين في أبريل 2025.

وتمتلك نانسي شارة التحكيم الدولي للكانوي سبرنت وايضا فى رياضة الكانوي بولو 
وبذلك تعد نانسي هى أول حكمة مصرية تملك شارة التحكيم الدولي فى ثلاثة رياضات تابعة للإتحاد الدولي للكانوي

أعربت نانسي أحمد عن شكرها  لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك برئاسة اللواء أحمد كامل على الدعم والثقة  والموافقة على السفر للحصول على رخصة التحكيم الدولية


كما صرحت أنها فخورة جدا بنجاحها فى الحصول على شارة التحكيم الدولي واكدت انها اكتسبت خبرات كبيرة جداً من التحكيم في بطولة كأس العالم ببراغ مع حكام لديهم خبرات في بطولات عالم ودورات أولمبية،

و تكمن صعوبة الامتحان العملي في أن اللعبة غير موجودة في مصر كما أن رخصة التحكيم تشمل رياضة الكانوي سلالوم بالإضافة إلى الكياك كروس ما يجعلهم رياضتين مختلفتين فى نفس الامتحان وهو ما زاد من صعوبة الامتحان 
واضافت بأن هذه هى  أول بطولة للكانوي سلالوم تشارك فيها حيث أن هذه الرياضة غير موجودة فى مصر 
،واكدت أنها  فخورة بتمثيل مصر  تمثيلاً مشرفاً والنجاح  في الامتحان".
واضافت بأنها استمتعت كثيرا بالتحكيم رغم صعوبة الامتحان العملي 
وأضافت بأن حضورها بطولة كأس العالم فى الكانوي سلالوم من أهم التجارب التي قامت بها 
وقالت بأنها تتمنى أن تمثل مصر العام القادم في بطولات العالم وكأس العالم  ،
وأن الهدف الأهم هو التحكيم فى الدورات الأولمبية


 كما أضافت 
أتطلع إلى نشر رياضة الكانوي سلالوم والكاياك كروس في مصر،

وتكوين منتخب وطني قوي قادر على المنافسة دولياً
وأتمنى أن يحصل مزيد من الحكام المصريين على شارة التحكيم الدولي للكانوي سلالوم

جدير بالذكر أن  الاتحاد الدولي للكانوي ICF قد اختار الحكم الدولي نانسي للتحكيم فى منافسات الكانوي سبرنت في *دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو - إيطاليا* المقرر إقامتها في *أغسطس 2026 القادم*،

رياضة الكانوي سلالوم هي سباق في مجرى مائي سريع بطول 150 إلى 400 متر. يتعين على اللاعب اجتياز من 18 إلى 25 بوابة معلقة فوق الماء، منها 6 إلى 8 بوابات "ضد التيار" والباقي "مع التيار". الهدف هو إنهاء المسار بأسرع وقت وبأقل أخطاء.  
إذا لم يجتز اللاعب البوابة بشكل صحيح يتم احتساب غرامة زمنية: ثانيتين على اللمس، و50 ثانية في حالة تخطي البوابة أو اجتيازها بالاتجاه الخطأ.

كما تضم الرخصة الدولية أيضاً تخصص *الكاياك كروس*، وهي لعبة مختلفة تماماً رغم تشابه المجرى والبوابات. تُقام بمراكب مختلفة ومقاييس مختلفة وطريقة تحكيم منفصلة. تعتمد على انطلاق 4 لاعبين معاً في سباق مباشر يشمل منحدرات وقفزات، مما يزيد من صعوبة التحكيم.

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