أمن الغربية يكشف ملابسات مقتل شاب بكفر الثعبانية ويضبط عمه المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل شاب بقرية كفر الثعبانية بعدما تمكنت من ضبط المتهم، وهو عم المجني عليه، وسرعة ضبط المتهم بعد وقوع الجريمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بمقتل أحد الأشخاص إثر تعرضه لاعتداء داخل القرية.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة الرائد محمد خطاب رئيس مباحث المركز إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني وإجراء المعاينة اللازمة، وبدأت فرق البحث في جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود.

سقوط المتهم

وكشفت التحريات الأولية عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عم المجني عليه، حيث جرى ضبطه في وقت قياسي بعد ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتم نقل جثمان المجني عليه إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.