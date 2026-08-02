قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان حالة الطوارئ في واشنطن مع اتساع حرائق الغابات واجتياحها ربع مليون فدان
شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن منطقة رواج بالبياضية لإجراء أعمال ربط خط جديد
رابط التقديم في مدارس stem للمتفوقين 2027 .. سجل الآن هنا
انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمحافظات المصرية
إنجاز مصري.. مجلس المطارات الدولي يختار القاهرة لاستضافة مقره لإقليم أفريقيا
جماهير طرابزون التركي تسجد في الشوارع لينضم محمد صلاح للفريق
الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى سبتة مع تصاعد أزمة المهاجرين
موندو ديبورتيفو: حمزة عبد الكريم جزء من مشروع برشلونة للمستقبل
الأرصاد: استمرار ذروة الموجة الحارة اليوم.. و«المحسوسة» بالقاهرة تصل إلى 43 درجة
موعد المولد النبوي 2026.. اعرف هتأجز كام يوم
تسجيل 75 رغبة.. قواعد لابد من الالتزام بها خلال التسجيل في تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026 .. المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

برنامج صباح البلد
برنامج صباح البلد
إسراء صبري

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وحياة مقطوف مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «ولادك يا بلدنا رجالة».

وقالت إلهام أبو الفتح: لولا سرعة تصرف العاملين داخل الموقع لتحولت الواقعة إلى كارثة.. هذه الكلمات التي قالها الفريق كامل الوزير يجب أن تبقى في الذاكرة. فهي شهادة في حق رجال كانوا في أماكنهم، يعرفون مسؤولياتهم، وتحركوا في اللحظة التي احتاجهم فيها الوطن.. كل التحية لهؤلاء الأبطال… تحية لكل عامل لم يترك موقعه، ولكل مهندس اتخذ القرار في ثوانٍ، ولكل يد امتدت لتمنع الخطر من الوصول إلى الميناء وإلى دمياط.. قدموا نموذجًا للمصري الذي يعمل بإخلاص، ويحمل المسؤولية، ويحافظ على وطنه.

وأضافت: ما حدث في ميناء دمياط ترك غضبًا كبيرًا في قلب كل مصري. هذا الغضب مفهوم وطبيعي، لأنه يتعلق بأمن بلدنا، وبموقع مهم، وبأرواح الناس. وقد عبّر وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان عن هذا الشعور عندما أكد أن مصر تشعر بغضب شديد إزاء هذا الاعتداء، وأن الدولة تتعامل معه بكل الجدية اللازمة.. الغضب وحده لا يبني موقفًا، والدولة المصرية تعرف ذلك جيدًا. لهذا جاء التحرك المصري مسؤولًا، يحفظ حق مصر، ويحمي أمنها، ويعتمد على مؤسساتها، ويترك التحقيقات تأخذ مجراها حتى تتضح كل الحقائق.

ونوهت قائلة: في الوقت نفسه، لم تتوقف مصر عن أداء دورها في القضية الفلسطينية. فالقاهرة تواصل جهودها السياسية من أجل وقف إطلاق النار، وتعمل مع جميع الأطراف حتى تصل غزة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. المصادر المصرية تحدثت عن موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وعن اجتماع تستضيفه القاهرة لاستكمال خطوات التنفيذ.

وتابعت قائلة: أهل غزة لا ينتظرون بيانات سياسية، وإنما ينتظرون أن يعودوا إلى بيوتهم، وأن يجدوا مستشفى يعمل، ومدرسة تستقبل أبناءهم، وشارعًا آمنًا، وفرصة يبدأون بها حياة جديدة. إعادة الإعمار تعني عودة الحياة، وتعني أن يشعر الإنسان بأن المستقبل ما زال ممكنًا.

واختتمت: مصر تتحرك في هذا الملف بخبرة كبيرة، وبإدراك كامل لحجم المسؤولية. والرئيس عبد الفتاح السيسي يقود هذا المسار منذ بداية الأزمة، واضعًا أمن مصر، واستقرار المنطقة، وحق الشعوب في الحياة والسلام، في مقدمة الأولويات.. تحية لكل مصري مخلص لوطنه وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية لكل الرجال في ميناء دمياط الذين تصرفوا بسرعة وثبات  وقت الخطر.

إلهام أبو الفتح صدى البلد قناة صدى البلد برنامج صباح البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير

شاهد.. الفرح تحول لمأتم.. صغير يتسبب في انقلاب أتوبيس ودهس المارة بطنطا

أحمد موسى

الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

تنسيق الجامعات 2026

اليوم.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

بالصور

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلة

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد