أسعار الفراخ اليوم 2 أغسطس 2026.. البيضاء بـ 70 والبانيه 270 جنيهًا

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 58 و59 جنيهًا داخل المزرعة، بينما وصل سعرها للمستهلك إلى ما بين 68 و70 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمنطقة وتكاليف التداول.

وبحسب بيانات بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، جاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع بين 58 و59 جنيهًا، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 68 و70 جنيهًا للكيلو، مع اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

أسعار الفراخ البلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة ما بين 104 و105 جنيهات، بينما تراوح سعره للمستهلك بين 110 و114 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة بين 85 و86 جنيهًا، فيما سجل سعر البيع للمستهلك في الأسواق المحلية ما بين 85 و95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات

بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع نحو 43 إلى 44 جنيهًا، بينما تراوح سعرها في الأسواق والمحلات بين 53 و60 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه في الأسواق المحلية بين 150 و270 جنيهًا، وفقًا للمنطقة وجودة المنتج ومكان البيع.

وتختلف أسعار الدواجن ومنتجاتها بين الأسواق والمناطق المختلفة، بحسب تكاليف النقل وحجم المعروض وهوامش التداول